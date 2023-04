Les banques américaines sont attendues au tournant après la faillite de SVB

Les défis s’accumulent pour les banques américaines. Outre la perspective d’une récession économique, l’inflation – certes moins importante qu’anticipé - et les incertitudes géopolitiques persistantes, elles doivent toujours ajuster leurs modèles à la remontée des taux. Après la faillite de Silicon Valley Bank (SVB) et de Signature Bank au début du mois de mars, les résultats trimestriels, qui s’ouvriront ce vendredi avec les publications de JPMorgan, Citi et Wells Fargo, seront étudiés avec attention.

«Nous n’avons pas d’inquiétudes sur le plan de la liquidité ou de la solvabilité», soulignent les analystes de Barclays. «Mais la faillite de SVB aura des implications négatives sur les bénéfices par action de beaucoup de banques. Nous avons réduit de 7% notre estimation pour le bénéfice par action annuel de la médiane des banques américaines, en raison d’une baisse attendue du revenu net d’intérêt», poursuivent-ils. Le consensus Bloomberg table sur une hausse de 1% seulement du bénéfice par action des six grandes banques au premier trimestre 2023.

Les impacts de la crise bancaire, notamment sur le plan réglementaire, ne se feront sentir pleinement qu’au deuxième trimestre. Si l’essentiel des mesures pourrait s’adresser aux banques régionales, les plus grandes pourraient être affectées à moyen terme par un durcissement des stress tests ou des exigences de liquidité.

Une fuite des dépôts qui ne s’enraye pas

Pour l’heure, les regards sont braqués vers les dépôts des grandes banques. La crise de confiance envers les banques régionales ne leur a que momentanément profité. Selon les dernières données rendues publiques par la Réserve fédérale (Fed), près de 73 milliards de dollars de dépôts ont été relogés dans les grandes banques dans le sillage de la faillite de SVB.

Mais cet afflux de dernière minute sur le trimestre ne serait toutefois pas suffisant pour enrayer l’érosion continue des dépôts, faute d’une rémunération suffisante offerte aux clients. Selon les estimations de Bloomberg, JPMorgan, Wells Fargo et Bank of America accuseraient une fuite des dépôts de l’ordre de 521 milliards de dollars en un an, «la plus forte en une décennie». Sur le seul premier trimestre 2023, la baisse serait de l’ordre de 61 milliards de dollars.

Attirés par des promesses de retours plus élevés et la sécurité offerte par ces produits, les Américains se tournent, en effet, de plus en plus vers les fonds communs de placement sur le marché monétaire. La crise de confiance entraînée par les faillites de SVB et Signature Bank a d’ailleurs davantage profité à ces fonds monétaires qui ont enregistré un afflux de 120 milliards de dollars chaque semaine pendant la deuxième quinzaine du mois de mars. Leur attrait ne se dément pas, bien que l’afflux ait ralenti à 66 milliards de dollars lors de la dernière semaine de mars, puis à 49 milliards lors de la première semaine d’avril. «C’est une tendance que nous surveillons de près, de même que les sorties de dépôts dans l’industrie bancaire dans son ensemble», commentent les analystes de JPMorgan.



Un revenu net d’intérêt en berne

La fonte des dépôts, qui restent une source de financement bon marché pour les banques, pourrait peser sur leur capacité à prêter. La pression monte pour répercuter la hausse des taux sur les déposants et devrait «continuer à s’accroître avec les futures hausses de taux directeurs et le renforcement de la concurrence», estiment les analystes de JPMorgan. Cette tendance à accroître les rémunérations sur les dépôts devrait se traduire par une baisse de 2% du revenu net d’intérêt des grandes banques entre le quatrième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, estiment-ils.

Les banques disposant d’une activité plus large dans le retail, comme JPMorgan, Wells Fargo, Citi et Bank of America devraient toutefois tirer leur épingle du jeu en termes de revenus.

La banque d’investissement, elle, reste victime de la baisse des volumes sur le marché des fusions-acquisitions. Les commissions sont attendues en baisse de 16% sur un an au premier trimestre. Un ralentissement qui devrait être en partie compensé par les revenus du trading. Bien qu’en recul, ils devraient encore être soutenus par la volatilité sur les marchés, en particulier le trading de taux et devises (FICC). Au total, le consensus Bloomberg table sur une hausse de 6% des revenus des six grandes banques américaines au premier trimestre.