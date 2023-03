Le gendarme des auditeurs sort l’artillerie lourde dans le dossier Lagardère

Rarement le rapporteur du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) a été aussi sévère dans ses réquisitions. Guy Isimat-Mirin, ancien commissaire aux comptes (CAC) des holdings personnelles d’Arnaud Lagardère, comparaissait jeudi devant la formation restreinte, organe de sanction du gendarme des auditeurs. Cette dernière lui reproche d’avoir certifié sans réserve les comptes de Lagardère SAS en 2014 et ceux de Lagardère Capital & Management (LCM) de 2014 à 2018, constatant de manière récurrente des insuffisances des diligences d’audit et des anomalies dans les annexes, mais aussi de ne pas avoir dénoncé des faits délictueux au procureur de la République et à Tracfin. Une procédure pénale est également en cours.

A l’issue de plus de cinq heures d’audience, le rapporteur général a requis une radiation disciplinaire de Guy Isimat-Mirin, ou à titre subsidiaire une interdiction temporaire de cinq ans sans sursis, assortie d’une pénalité financière de 170.000 euros. Et à titre de sanction complémentaire, il a demandé une interdiction d’exercer un mandat pendant trois ans dans une entité d’intérêt public. Sans compter la publication de la décision dans un journal économique et financier.

« Indulgence coupable »

Pourquoi tant de sévérité ? Le rapporteur général met en avant le profil du mis en cause, associé de Mazars jusqu’en 2015, membre de son comex, en charge de l’audit de grands comptes, professionnel reconnu, qui « a évolué en première division », ne peut être taxé d’incompétent et « inspire confiance aux parties prenantes ». Et pourtant, « on a été désagréablement étonné par l’absence quasiment total de diligences d’audit. Comment peut-on accepter un tel niveau de désinvestissement ? », en se contentant d’éléments donnés oralement, sans les vérifier dans les actes, faisant preuve d’une « indulgence coupable » vis à vis de la direction. Cet acharnement « prend une dimension au niveau de l’Inquisition, a rétorqué Maxime Delhomme, avocat de Guy Isimat-Mirin. Il a fait son travail en conscience. On n’est que sur de la forme et de la justification ».

Dès 2017, Colette Neuville et le fonds Amberavaient mis la pression sur Lagardère pour obtenir plus de transparence sur la valeur nette du patrimoine d’Arnaud Lagardère, qui devait faire face à sa responsabilité d’associé commandité gérant. En 2019, Amber a obtenu en justice qu’Arnaud Lagardère publie les comptes de LCM et le rapport des commissaires aux comptes.

Sur les comptes de LCM, le rapporteur général commence par s’étonner que le dossier d’audit de 2014 ait purement et simplement disparu… Le mis en cause, encore chez Mazars à l’époque, explique que son employeur l’a sans doute perdu, seule explication valable. Par ailleurs, la poursuite constate que la valeur nette comptable des titres Lagardère détenus par LCM est bien supérieure à la valeur boursière de ces titres. Le CAC explique utiliser une prime sur le cours de Bourse – en raison de la commandite, des perspectives de la société… – pour calculer cette valeur d’utilité. Il s’appuie notamment sur la parole de la direction de Lagardère et sur consensus des analystes. Pourtant, aucune information sur la méthode et les paramètres de calcul ne sont précisés, constate le H3C, martelant à l’envi que les analyses ne sont pas documentées, notamment sans explication sur la différence entre la valeur nette comptable et la valeur de marché.

Contrats de dette non analysés

Quant aux dettes bancaires contractées auprès de Cacib, elles ne sont pas non plus analysées et 9 emprunts sur 11 ne sont pas documentés, alors que les contrats étaient particulièrement complexes. Ils comprenaient en outre des covenants, notamment si le cours de Lagardère était inférieur à 19 euros plus de deux jours consécutifs, en cas de versement de dividendes, ou si le CAC émettait une réserve sur les comptes. Or l’annexe des comptes de LCM précisait seulement l’existence d’un nantissement des titres Lagardère, mais pas les covenants. Pour le rapporteur général, le lecteur des comptes n’était pas informé des risques financiers auxquels était exposé LCM. Pour le mis en cause, « il convient de se détacher de l’analyse formelle ». Et si par deux fois un bris de covenant a été constaté avec un cours inférieur à 19 euros, « cela n’a pas cassé la confiance entre Cacib et LCM », assure Guy Isimat-Mirin.

Sont aussi en cause les avances versés par LCM à Lagardère SAS, pour financer les dépenses personnelles d’Arnaud Lagardère. Quant aux comptes de Lagardère SAS, ils n’apportent aucune explication sur la nature des créances rattachées à deux SCI – les résidences d’Arnaud Lagardère, villa Montmorency, à Paris, et en forêt de Rambouillet –, mais aussi sur d’autres créances (prêt à un dirigeant de Lagardère, et créance liée à la succession de Jean-Luc Lagardère).