Nicolas Boulet (Allianz France): «Il faut aussi pouvoir investir dans les pays émergents»

Allianz France investit en «blended finance» depuis 2017, à travers son gérant maison et des gestionnaires tiers, en dette et en private equity. Ces financements mixtes comprenant des garanties publiques permettent d’abaisser le risque du financement de projets liés à la transition climatique dans les pays émergents.

A l’occasion du forum ESG et Impact Investing de l’Agefi du 22 juin 2023, Nicolas Boulet, qui dirige la stratégie d’investissement d’Allianz France, a précisé ses convictions envers cette technique financière encore peu connue.

A lire aussi: