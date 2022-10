Le profit net de TotalEnergies grimpe malgré une nouvelle provision russe

Le producteur d'énergies TotalEnergies a publié jeudi des résultats en forte hausse au titre du troisième trimestre, grâce notamment au niveau élevé des prix de l'énergie et malgré une nouvelle provision liée à ses activités en Russie.

Au troisième trimestre, TotalEnergies a dégagé un bénéfice net part du groupe de 6,23 milliard de dollars, contre 4,65 milliards de dollars pour la même période de 2021. Une performance qui prend en compte une «nouvelle provision de 3,1 milliards de dollars sur la Russie», a indiqué le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, cité dans un communiqué. Depuis le début de l'année, le montant des provisions liées aux activités du groupe dans le pays s'élève désormais à 10,7 milliards de dollars.

Multiplié par plus de deux

Indicateur très suivi des opérateurs de marché, le résultat net ajusté, qui retraite certains éléments comme les stocks de pétrole, des éléments non récurrents et les participations financières, s'est établi à 9,87 milliards de dollars au troisième trimestre, après 4,77 milliards de dollars un an auparavant.

Sur la période de juillet à septembre, le résultat opérationnel ajusté est ressorti à 10,28 milliards de dollars, contre 5,37 milliards de dollars au troisième trimestre de 2021. La principale division de Total, l'exploration-production, a dégagé un résultat opérationnel ajusté de 4,22 milliard de dollars au troisième trimestre, contre 2,73 milliard de dollars un an plus tôt.

La division «Integrated Gas, Renewables & Power», qui comprend notamment le gaz naturel liquéfié (GNL) et l'électricité, a vu son résultat opérationnel ajusté atteindre 3,65 milliards de dollars, après 1,61 milliard de dollars au troisième trimestre 2021.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté du groupe s'est élevé à 19,42 milliards de dollars, contre 11,18 milliards de dollars un an plus tôt.

Selon le consensus établi par Factset, les analystes anticipaient un résultat net de 9,57 milliards de dollars et un résultat net ajusté de 9,6 milliards de dollars.

La production d'hydrocarbures de Total a atteint 2,67 millions de barils équivalent pétrole par jour (Mbep/j) au troisième trimestre, en baisse de 5% sur un an, en raison notamment des arrêts non planifiés sur Kashagan, de la fin de licences d'exploitation en Thaïlande, ainsi qu'au retrait effectif du Myanmar.

Au quatrième trimestre, la production devrait se situer autour de 2,8 Mbep/j, a indiqué le groupe.

Dividende exceptionnel le 16 décembre

TotalEnergies a en outre confirmé sa «stratégie d'allocation de 35% à 40% du cash-flow à ses actionnaires à travers les cycles». Le conseil d'administration a ainsi «décidé la distribution d'un troisième acompte sur dividende au titre de l'exercice 2022 d'un montant de 0,69 euro par action, identique aux premier et deuxième acomptes 2022 et en hausse de 5% par rapport aux acomptes et au solde versés au titre de l'exercice 2021», a indiqué Patrick Pouyanné.

En outre, le conseil d'administration a décidé que l'acompte sur dividende exceptionnel d'un montant de 1 euro par action sera détaché le 6 décembre prochain et payé le 16 décembre.

En réaction à ces annonces, l'action TotalEnergies grimpait de plus de 2% jeudi en milieu de matinée.