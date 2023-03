Danone allonge la liste des retraités de Russie

Après plus de sept mois d’interrogations et de doutes, Danone a finalement tranché. Et cette décision lui coûtera cher. Le groupe agroalimentaire a annoncé vendredi enclencher son départ de Russie avec le lancement du « processus de transfert du contrôle » de son activité de produits laitiers et d’origine végétale (EDP). « Danone estime qu’il s’agit de la meilleure option pour assurer la continuité de la performance opérationnelle de cette activité, pour ses salariés, consommateurs et partenaires », a expliqué, dans un communiqué, le groupe dirigé par Antoine de Saint Affrique.

Avec cette cession qui pourrait représenter jusqu’à un milliard d’euros de dépréciations dans ses comptes, le Français monte sur le podium des retraites de Russie les plus coûteuses pour les groupes tricolores. Du moins à ce jour.

Il se place derrière la Société Générale et Renault. Les deux groupes, plus prompts à trancher, ont dû se séparer à grands frais de leur filiale respective. La banque avait dû constater une charge de 3,3 milliards d’euros au printemps pour le désengagement de Rosbank, ce qui a plongé ses comptes du deuxième trimestre dans le rouge. Chez Renault, le désengagement d’Avtovaz, bien qu’assorti d’une option de rachat, a laissé une ardoise de 2,2 milliards d’euros de dépréciations, également passée dans les comptes du premier semestre.

5% du chiffre d’affaires en Russie

La décision n’a pas été simple pour Danone. Les activités russes pèsent lourd dans son périmètre avec, pour la seule activité EDP qui représente 90% de son activité dans le pays, pas moins de 7.200 personnes pour un total de 12 usines. Sur les neuf premiers mois de 2022, elle a ainsi contribué à environ 5% du chiffre d’affaires consolidé de Danone, soit, selon Factset, 1,02 milliard d’euros. Mais sur la période, elle a été dilutive sur la « croissance des ventes en données comparables et à la marge opérationnelle courante du groupe », reconnaît Danone qui ne prévoit pas de céder l’activité de nutrition spécialisée, laquelle compte pour 10% de ses revenus sur place.

Cette décision a été bien accueillie par le marché. L’action Danone a grappillé 0,6% vendredi, les investisseurs étant à la fois soulagés de voir le groupe se séparer d’un foyer de pertes, tout en faisant le pari que cette opération ne sera que le prélude à d’autres arbitrages. La dépréciation de la participation pourrait ne pas apparaître dès les comptes 2022 alors que la cession n’interviendra sans doute pas avant la fin 2023. L’addition finale dépendra du format et des modalités de la cession, car une vente partielle, avec le maintien d’une position minoritaire, n’est pas exclue. Le cas échéant, plusieurs groupes russes pourraient être sur les rangs. Parmi eux figurent Komos, Molvest et Econiva. Ce dernier, l’un des premiers fournisseurs de lait dans le pays, est réputé proche de l’Etat et fait figure de favori.

Revirement

En fait, Danone a longtemps – comme d’autres entreprises – espéré que le conflit russo-ukrainien ne serait pas durable. Mais au fil des mois, il a pris la mesure que sa « mission » n’était plus conciliable avec le respect des sanctions européennes à l’égard de la Russie. L’absence d’investissements dégrade l’outil industriel local ainsi que la valeur des marques. De plus, l’incapacité d’importer certains éléments essentiels, comme les ferments, pénalise l’exécution opérationnelle. « En fait, le conseil d’administration de Danone acte le fait que la Russie, c’est ‘fini’ pour longtemps », résume une source proche du dossier.

Au sein du CAC 40, rares sont désormais les groupes à ne pas encore avoir clarifié leur position. En revanche, les départs prennent beaucoup plus de temps que prévu, à la fois en raison de l’enlisement du conflit et de la difficulté grandissante de trouver des acquéreurs qui ne soient pas sous sanctions. Autre écueil, le paiement à l’issue du transfert de propriété.

Pour les groupes industriels, la complexité d’un départ est souvent accrue par l’intrication des chaines d’approvisionnement. Chez Michelin, la cession de sa seule usine en Russie - où l’équipementier en pneumatiques réalise environ 2% de son chiffre d’affaires - est à l’étude, en vue d’une reprise par le management local (MBO). La décision est attendue d’ici à la fin de l’année. Air Liquide dont la décision de quitter le pays a été officialisée début septembre, a opté pour la même méthode d’un MBO. De quoi lui imposer une provision de 404 millions d’euros dans ses comptes. Mais le calendrier est encore flou.

D’autres groupes français cotés demeurent présents en Russie, comme Alstom ou Vinci. Au printemps, le groupe de matériel ferroviaire indiquait réfléchir à toutes les options pour l’avenir de sa participation de 20%, qu’il a dépréciée, dans Transmahholding. Depuis, aucun choix n’a été dévoilé. Contacté par L’Agefi, le groupe n’était pas disponible pour commenter. Du côté de Vinci, l’exposition locale n’est en revanche pas matérielle. Le groupe n’y réalise que 0,04% de son chiffre d’affaires, à travers la détention de deux participations minoritaires dans des tronçons autoroutiers entre Moscou et Saint-Pétersbourg.

A ce jour, TotalEnergies demeure, de loin, la société française la plus exposée à la Russie et sans intention de quitter le pays. Mais la facture est en revanche déjà fort coûteuse. TotalEnergies a déjà annoncé 7,6 milliards de dollars de provisions liées à ses activités. A fin décembre 2021, le groupe dirigé par Patrick Pouyanné affichait 13,6 milliards de dollars de capitaux employés en Russie via principalement sa part de 19,4% dans Novatek, ses 20% dans Yamal LNG et ses 10% dans le projet Arctic LNG 2. Depuis, le géant de l’énergie a annoncé la vente des 20% qu’il détenait dans le champ Kharyaga et de ses 49% dans Terneftegas. TotalEnergies a par ailleurs annoncé qu’il n’achèterait plus de pétrole ni de produits pétroliers en Russie d’ici la fin de l’année au plus tard. Il n’apportera plus non plus de capitaux pour le développement de projets dans le pays.