La banque italienne UniCredit a annoncé mardi avoir conclu un accord sur la cession d'un portefeuille de prêts non performants à Illimity, Guber Banca et Barclays. Ce portefeuille, qui se compose de prêts à des petites et moyennes entreprises italiennes, a une valeur de 702 millions d'euros....