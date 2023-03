Chef économiste de la Société Générale

Michala Marcussen est chef économiste du groupe et directrice des études économiques et sectorielles, Société Générale. Elle est titulaire d’un Master en sciences économiques de l’université de Copenhague et est certifiée CFA (Chartered Financial Analyst). Michala Marcussen est également vice-présidente du SUERF (European Money and Finance Forum).