Quels sont les effets du renforcement du dollar sur les marchés émergents ?

En cette fin d’été, l’économie américaine semble faire cavalier seul devant la zone euro et la Chine, ce qui se traduit par un dollar plus fort. Cette force du billet vert peut sembler paradoxale à l’heure où l’élargissement des BRICS à 11 pays vise une plus grande intégration de cette partie du monde et une moindre dépendance au dollar. De fait, les sorties de capitaux de Chine s’intensifient et le yuan – dont l’usage pour le commerce transfrontalier s’est pourtant accéléré depuis trois ans notamment via l’achat d’énergie – plonge. Avec le rebond du cours du pétrole Brent au-dessus de 90 dollars/baril, la pression climatique, sur les prix alimentaires et les revendications salariales, les risques sur la stabilité des prix se sont accrus : les banques centrales – à l’exception de la Chine – maintiendront des taux élevés jusqu’au milieu de 2024 au moins. Et comme la remontée aura été plus importante à la Fed, le dollar fort devient un véritable défi à l’expansion des BRICS.