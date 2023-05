Kevin Endler (Acatis) : «Chaque technologie d’intelligence artificielle a ses propres applications spécifiques»

L’Agefi : Acatis est l’une des plus anciennes maisons de gestion allemandes à avoir recouru à l’intelligence artificielle (IA). Quelle est votre approche ?

Kevin Endler : L'équipe d’investissement est dirigée par le Dr Hendrik Leber, fondateur d’Acatis en 1994. Notre philosophie d’investissement est centrée sur l’approche value qui consiste à rechercher des actions sous-évaluées à l’aide d’un processus systématique, basé sur l’intelligence artificielle. L’objectif est de permettre à l’IA d’effectuer le travail analytique de près de 4.000 entreprises avec une capitalisation boursière d’au moins un milliard d’euros et implantées dans les pays développés. L’application sélectionne les meilleures de chaque secteur pour un horizon temporel allant jusqu'à 18 mois en analysant les données qui leur sont spécifiques, sans jamais recourir à des données macroéconomiques.

Pour chacune des entreprises, notre modèle examine différents fondamentaux provenant principalement de son compte de résultat, de son bilan et des flux de trésorerie ainsi que de partitions textuelles. Les textes analysés sont issus des présentations des résultats trimestriels des sociétés, suivies des questions des analystes et des réponses des entreprises. Ces conversations sont retranscrites et analysées en termes de sentiment, catégorisées par des représentants de l’entité (CEO, CFO, etc.) et des analystes.

Comment est organisée votre structure ?

Parmi les huit membres de l'équipe d’investissement, deux gestionnaires de portefeuille quantitatifs sont spécifiquement responsables des stratégies d’IA. De plus, notre filiale Acatis Research qui compte neuf collaborateurs, est en charge de l’infrastructure informatique notamment pour les fonds IA (exploitation des bases de données, etc.). D’une façon générale, l’intelligence artificielle est utilisée pour soutenir la gestion discrétionnaire et trouver de nouvelles idées d’investissement. Au 28 février 2023, l’ensemble des actifs sous gestion s'élevait à 11,7 milliards d’euros.

Plus en détail, nous proposons une vingtaine de fonds qui comprennent des stratégies d’actions, des fonds mixtes, des fonds durables, des véhicules obligataires, tous d’approche value. A cela, nous avons ajouté deux fonds 100% intelligence artificielle : Acatis AI Global Equities (18,7 millions d’euros sous gestion au 31 mars 2023) et Acatis AI US Equities (17,7 millions d’euros sous gestion au 31 mars 2023), pour lequel nous ne recourons à nos modèles d’IA que depuis octobre 2022.

Concernant Acatis AI Global Equities, nous coopérons également avec la société Nnaisense pour le développement de nos algorithmes. Cofondée en 2014 par le professeur Jürgen Schmidhuber, l’un des pionniers mondiaux du deep learning, cette structure compte parmi les principaux spécialistes de l’intelligence artificielle dans l’apprentissage par renforcement et le calcul évolutif.

En finance, quelles sont les technologies d’IA déjà utilisées ?

Certaines des technologies clé comprennent l’apprentissage automatique, le deep learning, le traitement du langage naturel, la blockchain et le cloud computing. Bien qu’il existe un chevauchement entre ces technologies, chacune a ses propres applications spécifiques.

Le machine learning et le deep learning, sont deux sous-ensembles de l’intelligence artificielle (IA) qui impliquent l’utilisation d’algorithmes pour analyser les données et réaliser des prédictions. Dans le domaine financier, ces technologies sont utilisées pour une gamme d’applications telles que la détection des fraudes, l'évaluation des risques et la recherche d’investissements.

Les algorithmes d’apprentissage automatique (machine learning) peuvent être utilisés pour analyser de grandes quantités de data financières afin d’identifier des modèles et des relations, tandis que le deep learning sert pour des tâches plus complexes telles que la reconnaissance d’images et le traitement du langage naturel (NLP - Natural Language Processing). Largement utilisée en finance, le traitement du langage naturel implique l’utilisation d’algorithmes pour analyser et interpréter le langage humain, permettant aux ordinateurs de comprendre et de répondre aux requêtes en langage naturel. En finance, le NLP est utilisée pour des applications telles que les chatbots pour le service client, la génération automatisée de rapports et l’analyse des sentiments issus des articles de presse et des médias sociaux.

La blockchain est une autre technologie qui gagne en popularité ; elle permet de réaliser des transactions sécurisées et transparentes sans avoir besoin d’intermédiaires (paiements transfrontaliers, smart contracts - contrats intelligents -…). Enfin, le cloud computing sert au stockage et au traitement de grandes quantités de données de manière rentable et évolutive. En finance, il est également utilisé pour des applications telles que la gestion des risques et la modélisation financière.

ChatGPT peut automatiser de nombreuses tâches qui nécessitent une intervention humaine

ChatGPT d’OpenAI fait actuellement «le buzz». Pourquoi est-il considéré comme une technologie disruptive ?

GPT signifie Generative Pre-trained Transformer, un modèle capable de générer des réponses remarquablement précises à un large éventail de questions - des problèmes de programmation aux problèmes juridiques- Langage naturel, automatisation, efficience et innovation expliquent ce point de rupture.

Sur le front du langage naturel, ChatGPT a été formé sur une quantité massive de données textuelles et peut comprendre et générer des réponses de type humain à un très large éventail de requêtes. Cette capacité a le potentiel de révolutionner la façon dont les gens interagissent avec la technologie et entre eux.

Ensuite, grâce à sa capacité à générer ce type de réponses, ChatGPT peut automatiser de nombreuses tâches qui nécessitent une intervention humaine, telles que les demandes client, la rédaction d’articles et même la programmation. En automatisant ces tâches et en diminuant le besoin d’intervention humaine, ChatGPT augmente considérablement l’efficacité et réduit les coûts pour les entreprises et les organisations. A ce titre, une étude du MIT confirme que certaines tâches peuvent être réalisées en moyenne 33% plus rapidement avec un accès à ce chatbot que sans.

Enfin, en tant que modèle de langage d’IA, ChatGPT a le potentiel d’inspirer de nouvelles innovations dans divers domaines, de l'éducation à la santé en passant par la finance, le divertissement…

Dans l’ensemble, le potentiel perturbateur de ChatGPT réside dans sa capacité à automatiser et à rationaliser de nombreuses tâches, en libérant des ressources humaines et en stimulant l’innovation dans divers domaines.

Quelles sont ses applications concrètes au secteur financier et en particulier à celui de la gestion d’actifs ?

Ce chatbot peut être entraîné sur les données financières pour fournir recherches et analyses sur les investissements, telles que des prévisions de cours boursiers, l’analyse des tendances et les évaluations des risques. Cela, afin d’aider les gestionnaires d’actifs à prendre des décisions d’investissement plus éclairées. ChatGPT peut également fournir des conseils financiers personnalisés aux investisseurs en fonction de leurs données financières et de leurs objectifs. De quoi aider les gestionnaires d’actifs à établir de meilleures relations avec leurs clients.

Cette IA conversationnelle est capable de générer des rapports en langage naturel comme des rapports sur les revenus ou des mises à jour trimestrielles. Cela engendre un gain de temps et réduit le besoin de rédacteurs humains.

Les institutions financières ont la possibilité de recourir à des chatbots alimentés par ChatGPT pour automatiser le service client, telles que les demandes de solde de compte, l’historique des transactions et même les conseils d’investissement.

Enfin, cette IA peut être formée sur des cas de fraudes financières passées afin d’aider les établissements financiers à détecter et prévenir de futures tentatives.