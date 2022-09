463.600 milliards de dollars. C’est le montant de la richesse mondiale des ménages à fin 2021, estimée par l’édition 2022 du Global Wealth Report de Credit Suisse. Un chiffre en augmentation de 9,8% par rapport à 2020, soit un rythme nettement supérieur à la moyenne annuelle de +6,6% observée depuis le début du siècle. Ce tempo s’explique principalement par la forte hausse des Bourses l’an dernier et, dans une moindre mesure, par l’augmentation des prix de l’immobilier. En annulant l’effet devise, négatif sur la période en raison de l’appréciation du dollar, la progression atteint même 12,7%. En termes réels, elle tombe en revanche à 8,2% du fait de l’accélération de l’inflation.

La richesse par adulte a de son coté grimpé de 8,4%, à 87.489 dollars en moyenne, la répartition par pays restant particulièrement inégalitaire. La fortune individuelle atteint ainsi 696.600 dollars en Suisse et 579.050 dollars aux Etats-Unis. En France, elle ressort à 322.070 dollars, en 13e position au niveau mondial devant le Royaume-Uni (309.380 dollars) ou l’Allemagne (256.990 dollars).

Le classement est sensiblement différent lorsqu’on s’intéresse à la médiane, qui coupe la population en deux parties égales. Sur cet indicateur, l’Australie se place en première position avec 273.900 dollars et la Belgique deuxième (267.890 dollars). La France est 10e avec une fortune médiane par adulte de 139.170 dollars. Les Etats-Unis, qui affichent une richesse médiane de 93.270 dollars, chutent à la 18e place sur ce critère. Loin derrière, la fortune moyenne par adulte en Chine est calculée à 76.639 dollars par Credit Suisse pour un niveau médian de 28.258 dollars.

2,8 millions de millionnaires français

L’Empire du milieu compte 6,19 millions de millionnaires en dollars, soit plus d’1 million supplémentaire en une année, mais loin des 24,48 millions d’Américains à la tête d’une fortune supérieure à au moins sept chiffres. Selon le rapport, la France a «perdu» 26 millionnaires l’an dernier et n’en compte «plus que» 2,796 millions. Quant aux ultra-riches, ils sont concentrés aux Etats-Unis où 141.140 adultes possèdent plus de 50 millions de dollars, soit 53% du total. L’Hexagone en compte 4.640.

Tous ces chiffres pourraient être affectés en 2022 par l’inflation et la baisse des Bourses mais Credit Suisse anticipe une poursuite de la hausse à moyen terme. La richesse moyenne dépasserait les 100.000 dollars par adulte dès 2024 et le nombre de millionnaires augmenterait de 39% en cinq ans pour atteindre 87 millions en 2026.