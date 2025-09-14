Skydance poursuit son pas de deux
Paramount Skydance s’apprête à faire une offre sur Warner Bros Discovery. Un autre révélateur de l’intensification de la concurrence dans l’audiovisuel, alors que les acteurs traditionnels se musclent pour s’imposer dans la bataille du streaming vidéo. L’initiative fait suite à l’acquisition très politique des studios Paramount par Skydance, avec de nouveaux acteurs dans l’univers du divertissement, la famille Ellison, proche de Donald Trump.
Un évènement L’AGEFI
RECOUVREMENT & TECH, LE NOUVEAU DUO GAGNANT ?
18 septembre 2025 à 6:00 PM S’inscrire
Plus d'articles du même thème
-
Ubisoft posera la première pierre de sa réorganisation le 1er octobreLe groupe de jeux vidéo lancera la maison de création dédiée à ses franchises phares Assassin's Creed, Far Cry, et Rainbow Six le mois prochain.
-
Paramount Skydance pourrait racheter Warner Bros DiscoveryL'opération, qui doit encore être confirmée, créerait un géant de l'information et du divertissement. En Bourse, les actions des deux groupes en profitent.
-
Lachlan Murdoch prendra la tête de l'empire médiatique familialC'est la fin de « Succession » chez les Murdoch : l'aîné Lachlan remporte le contrôle du puissant groupe média jusqu'en 2050. Lot de consolation pour son frère James et ses deux soeurs Prudence et Elizabeth, ils récupèrent 1,1 milliard de dollars chacun.
Sujets d'actualité
ETF à la Une
Kraken étend son offre de trading actions et ETF à l'Union européenne
La plateforme d'échange de cryptomonnaies se lance dans le trading d’actions américaines et ETF, via des jetons xStocks de la blockchain Solana.
Les plus lus
- Le rachat de Mediobanca menace la fusion des gestions de Generali et BPCE
- Zucman contre Mistral, la France qui perd et la France qui gagne
- Le Crédit Agricole CIB transige sur les « CumCum »
- Mistral AI lève 1,7 milliard d’euros et accueille ASML à son capital
- Sébastien Lecornu commence son chemin de croix budgétaire avec Fitch Ratings
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
EXCLUSIF Budget 2026
Hausse des impôts : après le coup de pression sur Sébastien Lecornu, Patrick Martin temporiseIl a agité la menace d'une « grande mobilisation patronale », mais depuis, le président du Medef a échangé avec le nouveau Premier ministre et prévoit de rencontrer prochainement le Parti socialiste
-
Solidarnoc
A Doha, les alliés des Etats-Unis en quête de réassuranceCe lundi, les dirigeants des pays musulmans se réunissent au Qatar en signe de solidarité après les frappes israéliennes. Ils attendent des garanties sécuritaires
-
Choix publics
Pourquoi l’Etat devrait plus encore aider les entreprises – par Erwan Le NoanVoyez-les venir, les hérauts de la taxe qui, avides de prélèvements, recherchent compulsivement chaque petit centime qui pourrait assouvir l’appétit pantagruélique du Léviathan !