Skydance poursuit son pas de deux

Paramount Skydance s’apprête à faire une offre sur Warner Bros Discovery. Un autre révélateur de l’intensification de la concurrence dans l’audiovisuel, alors que les acteurs traditionnels se musclent pour s’imposer dans la bataille du streaming vidéo. L’initiative fait suite à l’acquisition très politique des studios Paramount par Skydance, avec de nouveaux acteurs dans l’univers du divertissement, la famille Ellison, proche de Donald Trump.









Skydance a déjà mis la main sur Studio Paramount Global pour 8,4 milliards de dollars - photo Bloomberg

