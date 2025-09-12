Paramount Skydance pourrait racheter Warner Bros Discovery

Décidément, la famille Ellison anime l’actualité ces derniers jours. Alors que Larry vient de voir sa fortune s’envoler avec la flambée boursière d’Oracle, qu’il a cofondé, son fils serait sur le point de racheter Warner Bros Discovery via la société qu’il dirige, Paramount Skydance. C’est en tout cas ce qu’a rapporté jeudi soir Reuters, confirmant une information préalable du Wall Street Journal.

Cette audacieuse proposition, qui survient seulement quelques semaines après le rachat de Paramount Global par Skydance pour 8,4 milliards de dollars, rassemblerait sous une même bannière certaines des marques les plus emblématiques du divertissement. On y trouverait les super-héros de DC Comics comme Superman, SpongeBob de Nickelodeon, des franchises de science-fiction comme The Matrix et Star Trek, ainsi que deux grands réseaux d’information, CBS News et CNN.

«Cette opération est l’équivalent hollywoodien d’une suite que personne n’attendait, mais que tout le monde voyait un peu venir», a réagi Jeremy Goldman, analyste chez eMarketer. Aucune offre n’a encore été officiellement soumise, et les plans pourraient encore échouer, a toutefois précisé le WSJ.

L’action Warner Bros Discovery n’en a pas moins bondi de 29% après l’annonce, tandis que celle de Paramount a grimpé de 15,6%. Paramount et Warner Bros ont refusé de commenter cette information.

Warner en pleine réorganisation

Warner Bros Discovery est en train de réorganiser son activité médiatique pour séparer son déclinant secteur de la télévision câblée de ses divisions studio et streaming. Skydance, en revanche, chercherait à acquérir l’intégralité des actifs médias de Warner Bros Discovery, y compris le studio Warner Bros, HBO et CNN, dans une transaction principalement en cash, selon le WSJ. «Pour les actionnaires de WBD, une sortie riche en liquidités est bien plus attrayante que d’attendre que la magie de la restructuration de Zaslav porte (peut-être) ses fruits», a ajouté Jeremy Goldman, faisant référence au plan du directeur général David Zaslav visant à scinder les activités câble des studios et du streaming — une séparation qui interviendrait moins de quatre ans après leur fusion.

Si elle aboutit, cette opération réunirait deux des studios les plus célèbres d’Hollywood, ainsi que les plateformes de streaming HBO Max et Paramount+. Elle nécessiterait les importants moyens financiers et l’influence politique de Larry Ellison, un allié de longue date du président américain Donald Trump, pour surmonter les préoccupations en matière d’antitrust.

Cette offre potentielle illustre l’intensification de la concurrence dans le secteur des médias, alors que les acteurs traditionnels cherchent à gagner en taille et à renforcer leurs services de streaming, face au déclin de l’audience télévisuelle et des recettes publicitaires. Ils doivent aussi rivaliser avec les géants technologiques Apple et Amazon, dont les services de streaming se disputent les talents et les précieux droits sportifs.

Risque antitrust

Un tel rapprochement devrait faire l’objet d’un examen antitrust approfondi, selon des experts juridiques. «Le ministère de la Justice voudra vérifier si cette fusion pourrait entraîner une hausse des prix pour les consommateurs, réduire le pouvoir de négociation des créateurs et diminuer la diversité des contenus», a indiqué Andre Barlow, avocat spécialisé en droit de la concurrence à Washington. «En même temps, la division antitrust du DOJ sous l’administration Trump pourrait se montrer plus clémente que sous l’ère Biden, connue pour son approche plus agressive», a-t-il ajouté.

La fusion réduirait le nombre de grands studios indépendants, donnant à la nouvelle entité une part de marché plus importante dans les sorties en salles, le divertissement à domicile et la licence de contenus. Le regroupement des activités câble des deux entreprises pourrait également accroître leur pouvoir de négociation, ce qui pourrait se traduire par des tarifs publicitaires et des frais de diffusion plus élevés pour les fournisseurs de câble, a-t-il souligné.

Cette opération créerait un concurrent plus solide face à Netflix, Disney et Comcast dans le domaine du streaming.

A lire aussi:

Une opération «réalisable»

Larry Ellison, 81 ans, dont la participation de 41% dans le géant du cloud Oracle l’a propulsé à la deuxième place du classement mondial des milliardaires, a vu sa fortune augmenter de près de 100 milliards de dollars plus tôt cette semaine. Jeudi, sa valeur nette était estimée à plus de 360 milliards de dollars, selon Forbes.

La famille Ellison a joué un rôle clé dans le financement de l’expansion de Skydance. Les analystes estiment qu’un rachat de Warner Bros Discovery nécessiterait un financement privé conséquent, compte tenu de l’ampleur de la transaction et des limites du bilan de Paramount Skydance. Avant l’annonce de cette offre potentielle, la valorisation boursière de Paramount Skydance s’élevait à 16,4 milliards de dollars, contre environ 30 milliards pour Warner Bros Discovery. Bien que ce dernier ait travaillé à réduire sa dette, il affiche encore un endettement net d’environ 30 milliards de dollars, un chiffre qu’il a promis de réduire significativement d’ici la fin de l’année.

«C’est une opération est tout à fait réalisable, et elle a même du sens», a estimé Douglas Arthur, analyste chez Huber Research. «Il ne manque certainement pas de liquidités dans la famille Ellison. Et tout le monde parle de consolidation dans les studios et le streaming.»

Après la fusion de Paramount avec Skydance Media, David Ellison avait indiqué qu’il chercherait à renforcer le catalogue cinématographique de l’entreprise et ses ambitions dans le streaming, tout en réduisant les coûts et en restructurant le service Paramount+, en difficulté.

(Avec Reuters)

A lire aussi: