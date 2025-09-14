  
Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil News Economie & Marchés «Nous avons adopté un biais légèrement défensif pour des questions de valorisation»

«Nous avons adopté un biais légèrement défensif pour des questions de valorisation»

Olivier Becker, responsable gestion crédit chez Amiral Gestion
Publié le
Xavier Diaz
Olivier Becker Amiral Gestion.jpg
Olivier Becker, responsable gestion crédit chez Amiral Gestion  - 
Un évènement L’AGEFI
RECOUVREMENT & TECH, LE NOUVEAU DUO GAGNANT ?
18 septembre 2025 à 6:00 PM S’inscrire

Plus d'articles du même thème

Sujets d'actualité

Tous les sujets

ETF à la Une

ETF

UBS AM liste quatre ETF construits autour des «Mega Cap»

Le fournisseur segmente les indices MSCI World et MSCI USA en expositions autour des plus importantes capitalisations et... sans elles.
9 septembre 2025 à 4:26 PM
 · 
L'Agefi
Les plus lus
  1. Le rachat de Mediobanca menace la fusion des gestions de Generali et BPCE
  2. Zucman contre Mistral, la France qui perd et la France qui gagne
  3. Le Crédit Agricole CIB transige sur les « CumCum »
  4. Mistral AI lève 1,7 milliard d’euros et accueille ASML à son capital
  5. Sébastien Lecornu commence son chemin de croix budgétaire avec Fitch Ratings

Contenu de nos partenaires

  • WisdomTree.jpg
    PARTENARIAT
    Par Wisdom Tree

    Perspectives des matières premières : Résilience face au réalignement de l'année du Serpent

  • Woman in laboratory looks at soil with sprout
    PARTENARIAT
    Par Natixis Investment Managers

    Private Equity : ces fonds Evergreen qui équilibrent les contraintes de liquidité et les exigences de rendement

  • captureAlteryx.png
    PARTENARIAT
    Par Alteryx

    « L’Alteryx Analytics Summit sera l’évènement phare dédié à l’usage de la donnée dans les entreprises »

  • 600px600px.png
    PARTENARIAT
    Par ALTAROC

    Comment les investisseurs institutionnels bâtissent leur portefeuille en Private Equity ?

  • Agefi DC Power Constraints.jpg
    PARTENARIAT
    Par Principal Asset Management

    Comment les opérateurs de data centers alimentent l'IA

  • GettyImages-1434475581_900x500px.png
    PARTENARIAT
    Par Fidelity

    Les ETF actifs bousculent les critères de choix des investisseurs

  • Final pokemon image validated.png
    PARTENARIAT
    Par AMUNDI ETF

    Une opportunité trop grande pour être ignorée : le secteur de la défense en plein essor en Europe

A lire sur ...
beymedias-1.svg
  • La secrétaire nationale des Ecologistes, Marine Tondelier, à la fête de l'Humanité, Brétigny-sur-Orge, 13 septembre 2025

    «Nous trouvons qu'il n'a rien à faire là»: Tondelier affirme que les Ecologistes «ne souhaitent pas» que Lecornu reste Premier ministre

    l'Opinion (avec AFP)
    Paris - Les Ecologistes «ne souhaitent pas» que Sébastien Lecornu reste Premier ministre, a déclaré dimanche leur cheffe Marine Tondelier, réitérant la volonté de son parti de censurer le prochain gouvernement. «Nous ne souhaitons pas, nous Ecologistes, que M. Lecornu reste Premier ministre. Nous trouvons qu’il n’a rien à faire là», a-t-elle affirmé dans l'émission Le Grand Jury RTL/Public Sénat/Le Figaro/M6, rappelant que selon elle le président Emmanuel Macron aurait dû appeler une personnalité de gauche pour diriger le gouvernement. La gauche était arrivée en tête des élections législatives anticipées de 2024. «S’il reste Premier ministre, on fera un travail parlementaire normal», a-t-elle ajouté. Pour cette raison, la cheffe des Ecologistes a indiqué qu’elle n’avait pas l’intention d’"engager des négociations» avec le Premier ministre même si elle ira le rencontrer à Matignon. La veille, dans une interview à la presse régionale, Sébastien Lecornu avait appelé à une «discussion parlementaire moderne et franche, de très bon niveau» avec les socialistes, les Ecologistes et le Parti communiste pour sortir de l’impasse budgétaire. Marine Tondelier a également affirmé qu’aucun écologiste ne siègerait au gouvernement de Sébastien Lecornu. «Aucun suspense», a-t-elle affirmé, répondant aux spéculations sur l’entrée éventuelle de personnalités telles que le sénateur Yannick Jadot dans l'équipe de Sébastien Lecornu. © Agence France-Presse
  • Fête de l'Humanité 14/09/2025 Spitz
    Duel

    Aides aux entreprises : le débat entre Patrick Martin et Fabien Gay, prisonnier des mots

    Sarah Spitz
    Face au sénateur communiste, le président du Medef a défendu à la Fête de l'Humanité les 211 milliards d'euros dévolus aux entreprises, mais a accepté l'idée de rembourser des aides dans certains cas
  • F16 14/09/2025 Leblanc
    Crash test

    Après la Pologne, la Roumanie subit l'incursion d'un drone russe dans son espace aérien

    Claude Leblanc
    Ce n'est pas la première fois qu'un drone russe pénètre dans l'espace aérien roumain