Ofi Invest amende sa politique de vote et d’engagement

Ofi Invest Asset Management a dévoilé, ce mercredi, sa politique de vote et d’engagement actionnarial. La société de gestion, issue de la fusion début 2023 d’Ofi Asset Management et d’Abeille Asset Management, s’appuie sur une équipe de 10 analystes pour gérer ce domaine.

Le gestionnaire français a inscrit de nouvelles mesures dans sa politique de vote et d’engagement actionnarial. Il affirme qu’il «se garde la liberté» de s’opposer à la validation des quitus (demandes de décharge donnée à un administrateur, à un gérant d’une société...) ou des comptes d’une entreprise, lorsque celle-ci est sujette à des niveaux de controverses jugés élevés, et que les mesures de remédiation apportées sont jugées insuffisantes.

Ofi Invest n’écarte pas non plus la possibilité de rejeter les résolutions liées à la rémunération des dirigeants. Le gestionnaire cite un cas précis. Il votera contre si le bonus annuel ou la rémunération variable à long terme du dirigeant ne sont pas adossés à des critères extra-financiers quantifiés et adaptés aux enjeux de l’entreprise.

Trois thèmes pour les AG 2023

En outre, la société de gestion va se pencher davantage sur les résolutions sur les politiques climatiques des entreprises (Say on Climate) et particulièrement sur l’adoption par les entreprises d’objectifs de réduction des émissions de CO2 «exigeants» à court, moyen, et long terme. Elle «vérifiera» leur comptabilité avec une trajectoire 1,5 degré Celsius.

Ofi Invest a indiqué scruter trois thèmes précis en matière d’engagement pour la saison 2023 des assemblées générales. A savoir le climat (stratégies climatiques des entreprises, implication dans les énergies fossiles), la biodiversité (implication contre la déforestation en lien avec la politique sectorielle sur l’huile de palme d’Aéma Groupe), et le social (emploi des jeunes, soins responsables, droits humains).