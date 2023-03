Départ du directeur obligataire mondial chez T. Rowe Price

T. Rowe Price, la société de gestion américaine, vient d’annoncer le départ d’Andrew McCormick, directeur de la division obligataire mondiale et directeur des investissements. Il va partir afin de faire valoir ses droits à la retraite. Il est actuellement président du comité de pilotage pour les obligations ainsi que membre du comité de gestion. Il travaille chez T. Rowe Price depuis 2008, d’abord comme gérant spécialisé dans les titres de GNMA «Government National Mortgage Association», avant d’être nommé comme dirigeant de la gestion obligataire mondiale en 2019. Arif Husain, actuellement directeur obligataire international et directeur des investissements, succédera à Andrew McCormick à partir du 1er janvier 2024. Il le remplacera également en tant que président du comité de pilotage obligataire ainsi qu’au sein du comité de gestion. Basé à Londres, Arif Husain continuera d’exercer ses responsabilités comme directeur des investissements. Entré chez T. Rowe Price en 2013, Arif Husain est gérant principal des stratégies Dynamic Global Bond et Global Government Bond High Quality Strategies. Il est également co-gérant des stratégies Global Government Bond, Global Government Bond ex-Japan, Global Aggregate Bond, et International Bond Stratégies. La société de gestion américaine a réorganisé l’équipe obligataire dans le cadre de cette succession. Quentin Fitzsimmons et Scott Solomon rejoindront Arif Hussain comme gérants de la stratégie Dynamic Global Bond à partir du 28 février prochain. Cela permettra Arif Hussain de céder ses responsabilités graduellement aux nouveaux gérants d’ici 31 décembre 2023. Quentin Fitzsimmons a été nommé gérant principal des stratégies Global Aggregate Bond, Global Government Bond, et Global Government Bond ex-Japan, à partir du 23 février.Andy Keirle remplacera Arif Husain en tant que co-gérant de la stratégie International Bond en tandem avec Ken Orchard. Arif Husain retiendra ses responsabilités comme gérant principal du Global Government Bond High Quality Strategy. Avant de rejoindre T. Rowe Price, Arif Husain gérait les équipes de gérants britanniques et européennes chez AllianceBernstein pendant près de 14 ans. Auparavant, il a été directeur adjoint de trading des dérivés européens chez Greenwich NatWest. Il a également été trader des swaps de taux d’intérêt chez Bank of America National Trust & Savings Association. T. Rowe Price comptait près de 1.270 milliards de dollars d’encours sous gestion au 31 décembre 2022.