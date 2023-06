BlackRock prend une participation minoritaire dans Avaloq

BlackRock vient de prendre une participation minoritaire au sein d’Avaloq, un fournisseur suisse de logiciels pour des institutions financières. Ils ont également conclu un partenariat stratégique afin de créer une plateforme technologique dans la gestion de patrimoine. Le montant de la participation n’a pas été dévoilé. Avaloq est détenu à 100% depuis 2020 par le japonais NEC Corporation qui développe notamment des technologies d’authentification biométriques.

Avaloq et BlackRock , qui passe par son activité technologique de gestion des risques Aladdin pour se faire, comptent construire ensemble une solution destinée aux gérants de fortune et aux banques privées en Europe et en Asie, pour leur permettre d’améliorer leurs opérations, dont le processus d’onboarding, la construction de portefeuille, le reporting auprès des clients, ainsi que la gestion de risque. « L’union des forces de BlackRock et d’Avaloq aidera les clients à réduire la complexité et les frictions inhérentes à de nombreuses transformations numériques d’aujourd’hui », a précisé Venu Krishnamurthy, directeur mondial d’Aladdin Wealth Tech.

La nouvelle plateforme intègrera des solutions bancaires, de la gestion de relations clients et les services bancaires mobiles d’Avaloq ainsi que les capacités de gestion de fortune et les outils d’analyse du risque d’Aladdin Wealth.