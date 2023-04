Loic Fery : «Nous ne sommes pas dans une situation comparable à celle de 2008»

Loic Fery était l’invité d’honneur du premier dîner Private Equity France organisé par L’Agefi et PE Magazine le 4 avril à Paris. Fondateur du gestionnaire alternatif Chenavari et actionnaire de référence du club de football du FC Lorient à titre personnel, le financier s’est prêté au jeu des questions-réponses de L’Agefi.

Etat de santé du secteur bancaire européen, effet des hausses de taux sur les marchés financiers, perspectives de correction des prix sur les actifs réels et notamment l’immobilier commercial…, Loic Fery livre sa vision des turbulences financières des dernières semaines. Il s’exprime aussi, sans concession, sur des tendances telles que la démocratisation du private equity et sur la compétitivité de la place financière de Paris par rapport à Londres. Et, en professionnel du football, explique pourquoi ce sport attire de plus en plus de fonds d’investissement.

Chenavari, ce sont un peu plus de 5 milliards de dollars d’actifs à fin janvier, 81 employés de 15 nationalités, et depuis quelques mois, une société de gestion françaises agréée par l’Autorité des marchés financiers avec huit collaborateurs à Paris, dont trois gérants. La société investit en obligataire coté, en dette privée ou encore en financement d’actifs réels.