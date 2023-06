Antin va racheter l’espagnol Opdenergy pour 866 millions d’euros

La société de capital-investissement Antin Infrastructure Partners a annoncé lundi avoir soumis une offre en numéraire pour racheter la totalité du capital de la société espagnole Opdenergy dans le cadre d’une opération valorisée à 866 millions d’euros.

Antin Infrastructure Partners a indiqué dans un communiqué proposer 5,85 euros par action aux actionnaires d’Opdenergy et avoir l’intention de retirer la société, qui développe et opère des site de production d'énergie renouvelable, de la cote.

Le prix proposé représente une prime de 46% par rapport au dernier cours d’Opdenergy à la Bourse de Madrid, de 42% par rapport au cours moyen pondéré des six derniers mois et de 23% par rapport au prix d’introduction en Bourse en juillet 2022, a précisé Antin.

71% du capital sécurisé

«Il s’agit d’une transaction à l’amiable qui fait suite à un accord préalable avec les actionnaires fondateurs d’Opdenergy et l’actuel directeur général, Luis Cid Suarez, qui détiennent ensemble environ 71% de la société et se sont engagés de manière irrévocable à vendre toutes leurs actions à l’initiateur», a indiqué Antin. Ces actionnaires ont en outre l’intention d’investir dans GCE Bidco, la filiale d’Antin qui effectuera la transaction, a indiqué la société.

L’opération sera réalisée entièrement en cash et son succès est conditionné à l’obtention d’au moins 75% du capital.

Opdenergy est présenté comme un développeur et producteur d'énergies renouvelables intégré. Le groupe possède 904 mégawatt (MW) de capacités en opération et 951 MW en construction avec une présence en Espagne, aux Etats-Unis, au Chili, en Italie et au Mexique.