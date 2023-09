Nicolas Gromakowski rejoint Paref Gestion

Le groupe Paref annonce ce lundi 25 septembre 2023 la nomination de Nicolas Gromakowski en qualité de directeur général délégué de Paref Gestion. Il travaillera aux côtés d’Anne Schwartz, directrice générale de Paref Gestion et aura pour mission de mettre en œuvre la stratégie de croissance ambitieuse de la société et de piloter l’ensemble des activités pour compte de tiers.

Diplômé de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics de Paris et titulaire d’un MBA de la SDA Bocconi School of Management de Milan, Nicolas Gromakowski entame sa carrière dans des fonctions financières au sein du groupe Bouygues Construction et dans une filiale de Morgan Stanley Real Estate. Il a dirigé plusieurs fonds d’investissement immobilier au sein de AXA IM Real Assets. Il rejoint par la suite le groupe Generali, où il évolue en tant que head of pan european core office funds et devient responsable de la succursale française de Generali Real Estate SGR. Il dispose également d’une certification professionnelle AMF et est membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS).