Mickaël Blondel est promu au sein de MNK Partners

MNK Partners annonce la nomination de Mickaël Blondel en tant que directeur commercial. Il occupait depuis près de deux ans le poste de directeur des partenariats.

Depuis le 1er juillet dernier, il a la charge de définir et d’appliquer la stratégie commerciale de la société spécialisée dans les investissements immobiliers pan-européens à fort potentiel de valorisation. Il doit également s’assurer du développement et de l’animation des réseaux de distribution.

Diplômé d’une licence de droit et d’un DU gestion de patrimoine de l’Université de Strasbourg, Mickaël Blondel débute sa carrière dans la banque de réseau Crédit Mutuel. Il occupe dans un premier le temps le poste de conseiller en gestion de patrimoine avant de devenir directeur d’agence. En 2006, il monte son propre cabinet de gestion de patrimoine et de courtage qu’il cède en neuf ans plus tard. Il rejoint ainsi un gérant immobilier allemand afin de l’accompagner dans le suivi et l’animation de leurs investisseurs et partenaires francophones. En parallèle, Mickaël Blondel passe de nombreuses années à animer des formations dans les réseaux bancaires et en formation initiale.