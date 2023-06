L’Orias renforce sa lutte contre l’usurpation d’identité

L’Orias régularise son site internet afin que les professionnels financiers mettent à jour leurs données. Ils devront désormais communiquer le nom de leur propre site internet, leur adresse de courrier électronique et leur numéro de téléphone professionnel. Le registre unique espère que ces informations permettront aux clients démarchés de vérifier que leur interlocuteur est bien la personne qu’elle prétend être.

Cette amélioration fait suite à l’entrée en vigueur, le 1er juin dernier, de l’arrêté du 6 décembre 2022 destiné à renforcer la lutte contre les arnaques financières avec usurpation de l’identité des intermédiaires en assurance, banque et finance inscrits à l’Orias. D’après le registre unique, «cette démarche devrait protéger tant les clients que les professionnels». Ces déclarations de modalités de contact se font via le compte utilisateur de l’intermédiaire et devraient prendre quelques minutes. Un guide a été mis à disposition pour les professionnels.