Les régulateurs lancent un module de formation pour l’influence financière

Quelques mois seulement après avoir adopté unanimement la loi transpartisane pour mieux encadrer le secteur des influenceurs, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) lancent le certificat de l’influence responsable dans la finance. Ce module de formation a pour but de parcourir les règles s’appliquant aux influenceurs faisant la promotion de produits et services financiers en ligne.

Au-delà d’une base formatrice présentant les différents types de supports et les services associés, le parcours pédagogique se concentrera surtout sur les points plus sensibles, connus pour être monnaie courante sur les réseaux sociaux. Ainsi, la formation abordera le trading et les recommandations d’investissement, mais aussi comment reconnaitre les professionnels autorisés et comment vérifier les autorisations. Les influenceurs seront également sensibilisés aux crypto-actifs et les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN), ainsi que sur les biens divers et le financement participatif.

Ce sera aussi l’occasion pour les gendarmes financiers de rappeler les règles introduites par la loi sur les influenceurs en matière de communication sur une offre d’investissement, interdisant la publicité de contrats à haut risque de perte comme les options binaires et certains CFD sur le Forex.

Un certificat en cache un autre

Ce certificat ne peut être obtenu qu’en complément du certificat «généraliste», lancé par l’ARPP en 2021. Il a notamment été mis à jour suite aux nouvelles dispositions instaurées par la loi du 9 juin dernier encadrant l’activité d’influence commerciale. Par exemple, il inclut désormais l’obligation de la mention «publicité» ou «collaboration commerciale», le guide de bonne conduite des influenceurs du ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, ainsi que les règles déontologiques du code de l’ARPP.

Et pour obtenir le fameux sésame appelé «certificat d’influence responsable option publicité financière», les influenceurs devront obtenir au minimum 75% de bonnes réponses aux 25 questions à choix multiples.

Par ailleurs, «dans le cadre de leur programme de travail commun, les deux autorités ont collaboré sur la mise à jour des recommandations de l’ARPP portant sur le secteur financier et la création d’une nouvelle recommandation sur la publicité sur les actifs numériques, afin d’intégrer les évolutions de la réglementation et des pratiques». Ces recommandations seront applicables à compter du 1er octobre.