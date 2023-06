Le groupe Allianz remanie son activité dédiée aux entreprises

Le groupe Allianz enclenche son développement sur le marché de l’assurance des entreprises. En adoptant une démarche intégrée au groupe, l’assureur allemand souhaite réunir son activité Allianz Global Corporate & Specialty, dédiée aux grands comptes, et ses activités d’assurance dédiées aux moyennes entreprises sous le même nom, soit Allianz Commercial. Le groupe allemand avait notamment ouvert la voie deux ans plus tôt à ce nouveau modèle, avec la création de la Division mondiale Entreprises, chargée de piloter l’activité des entreprises moyennes.

«La création d’Allianz Commercial constitue une évolution importante pour nos activités commerciales. (…) Il en résultera plus de simplicité, de clarté et de cohérence pour nos clients, auxquels nous proposerons une plus large gamme de produits, de l’assurance multinationale à l’assurance des énergies renouvelables d’Allianz, dans une approche intégrée privilégiant les relations de confiance et le savoir-faire local qu’ils apprécient», a souligné Joachim Mueller.

Cap vers la croissance organique

Via cette approche unifiée, l’assureur allemand souhaite accroitre ses capacités de mutualisation des risques mondiaux, ainsi que de bénéficier de nouvelles opportunités commerciales en s’adressant à des entreprises à différents stades de leur croissance. «cette démarchepermettra également d’élargir l’offre de produits et services d’Allianz au niveau local (notamment pour les multinationales, les ETI, les spécialités et les solutions climatiques) pour répondre aux besoins croissants du marché», explique le groupe Allianz dans un communiqué.

Le modèle intégré d’Allianz Commercial sera mis en œuvre par une direction locale dans chaque pays, afin de simplifier la relation des partenaires de distribution - agents généraux et courtiers. L’initiative sera, pour le moment, déployée en Allemagne, France, Royaume-Uni et en Australie, soit quatre des principaux marchés sur lesquels Allianz exerce aujourd’hui. Dans l’Hexagone, Patrick Thiels et Frédéric Baccelli ont été nommés à la tête de ce nouveau segment d’activité. Ils prendront respectivement les postes de directeur général et directeur général adjoint.