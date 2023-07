L’AFFO et l’AUREP lancent une formation dédiée aux métiers du family office

L’Association française du family office (AFFO) et l’AUREP (association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine) ont annoncé ce mardi 4 juillet qu’ils lançaient la cinquième édition de leur formation certifiante aux métiers du family office.

Cette formation doit permettre d’appréhender trois sujets principaux : la gouvernance d’entreprises et familiale, l’organisation patrimoniale de la famille et l’accompagnement de la famille ainsi que la gestion de «l’affectio familiae». Le but est de pouvoir devenir family officer pouvant accompagner la gestion, l’accompagnement et la transmission d’un patrimoine familial.

La formation est accessible à des personnes pouvant justifier d’un diplôme bac +3/4 reconnu par l’État dans les domaines juridique, économique commercial et de gestion. Elle est également accessible à des candidats pouvant justifier d’une expérience professionnelle minimale de cinq ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la finance ou de la gouvernance d’entreprise.

Les candidats seront formés à Paris pendant 20 jours (140 heures) étalés sur plusieurs mois à partir de janvier 2024. Le coût d’inscription est de 10.000 euros.