Eric Pinon devient conseiller stratégique de Magellim

Il est l’une des figures emblématiques de l’Association française de la gestion financière (AFG). Eric Pinon qui a présidé entre 2017 et 2022 l’association des professionnels de la gestion d’actifs, embrasse une nouvelle mission. Nommé conseiller stratégique du groupe Magellim, il est chargé d’accompagner ce spécialiste de l’immobilier dans le déploiement de sa stratégie d’investissement, en France comme à l’international. Il a déjà été par le passé Senior advisor auprès de La Financière de l’Echiquier (de 2017 à 2022).

L’acteur avance à vitesse grand V. « Je suis ravi de rejoindre le groupe Magellim. Le lancement fin janvier du fonds de fonds à impact «Impact Source» aux côtés du Groupe SOS et le recrutement le mois dernier de l’ancien ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari pour co-piloter un nouveau fonds infra ont montré que ses ambitions dépassent désormais largement le marché immobilier», retrace Eric Pinon dans un communiqué.

Magellim, créé en 2018 et composé initialement de Foncière Magellan, s’est ensuite rapproché des sociétés Baltis (Crowdfunding immobilier), de A Plus Finance, Turgot Capital et dernièrement Proximea. La société gère aujourd’hui plus de 3,5 milliards d’euros.