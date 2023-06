CGP, la relève est prête !

Comme auparavant, la profession continue à attirer de nombreuses reconversions. Celles-ci concernent même les deux tiers des nouveaux conseillers en gestion de patrimoine (CGP). « Anciens banquiers, experts-comptables, assureurs, militaires, sportifs de haut niveau : les profils sont variés même si les professions du droit et du chiffre constituent toujours un vivier pour la profession », analyse David Charlet, président de l’Association professionnelle des entreprises de courtage et conseil en banque, finance et assurance (Anacofi). A leurs côtés, on trouve également d’anciens salariés des CGP qui se lancent dans l’aventure entrepreneuriale (20 % des nouveaux CGP) et de jeunes diplômés qui créent leur cabinet après la fin de leurs études (moins d’un nouveau CGP sur dix). Dans la très grande majorité des cas, il s’agit de cabinets unipersonnels, même si on constate quelques regroupements avec des partages de locaux et de moyens. « Le métier reste solitaire », observe Nicolas Soufflet, directeur commercial de L’Office by Primonial.

70 % des nouveaux CGP plébiscitent l’indépendance comme une des valeurs phares de la profession

Thomas d’Hauteville a fondé la Financière d’Hauteville en 2019, après une carrière professionnelle dans la gestion d’actifs comme responsable de la distribution auprès d’une clientèle de CGP, de banquiers privés et d’institutionnels en France et à Luxembourg. Ce qui a motivé sa reconversion ? « L’envie d’un nouveau challenge professionnel, tout en restant dans une industrie que je connaissais, explique-t-il. La profession de CGP m’a paru en phase avec mes valeurs et ma personnalité. » Son cas n’est pas isolé. Les valeurs phares de la profession, son indépendance notamment, sont plébiscitées par 70 % des nouveaux CGP.

Les atouts des nouveaux CGP

Premier point fort : les nouveaux CGP sont particulièrement bien formés. Au moment de leur installation mais également après. « Leur niveau de formation est très élevé », souligne David Charlet. « Ils continuent de se former tout au long de leur vie professionnelle, bien au-delà de leurs obligations légales. La formation est capitale à leurs yeux », ajoute Nicolas Soufflet. Avec le Covid, la digitalisation du métier s’est accélérée.

Et, de l’avis unanime, les nouveaux venus sont particulièrement à l’aise avec les nouveaux outils dont ils savent se servir pour optimiser les tâches quotidiennes du CGP. « Nous avons travaillé nos process pour y intégrer les techniques de l’intelligence artificielle, que ce soit pour rentrer un nouveau client, satisfaire à nos obligations réglementaires ou effectuer nos suivis financiers. Au bout du compte, la digitalisation nous permet de passer plus du temps sur le cœur de notre métier : l’humain », témoigne Antoine Cauchy, cofondateur de Treeefle Gestion Privée. « C’est un métier où il y a beaucoup de psychologie, approuve Thomas d’Hauteville. Il ne s’agit pas de vendre des produits mais de gagner la confiance de ses clients pour pouvoir planifier une stratégie patrimoniale digne de ce nom. » « En sachant créer du lien avec les clients, en les guidant avec psychologie, finesse et pédagogie, il est possible de construire un équilibre harmonieux dans la concrétisation de leurs projets », confirme Clément Judet de la Combe, CGP, fondateur du cabinet 3Alpha après une vingtaine d’années passées dans l’armée de Terre.

Les CGP continuent de se former tout au long de leur vie professionnelle, bien au-delà de leurs obligations légales NICOLAS SOUFFLET, directeur commercial de L'Office by Primonial

Troisième spécificité, l’inflation réglementaire ne leur fait pas peur car ils n’ont pas connu la profession avant la mise en place de ces exigences. « Nous n’avons aucune nostalgie d’un avant où tout était mieux, même si nous sommes conscients que ces tâches administratives sont chronophages et fastidieuses », confirme Thomas d’Hauteville. Clément Judet de la Combe aborde la conformité de façon pragmatique avec un double regard : « Avoir le bon niveau d’information pour agir en conséquence et disposer d’une structuration interne adaptée pour en absorber l’inflation quasi permanente. Le but étant ainsi d’alléger la charge mentale du CGP et préserver du temps pour le conseil de la clientèle. »

Les enjeux de la transmission

Adeline Charles a créé Akane Patrimoine en 2014 pour guider les investisseurs qui veulent donner du sens à leur patrimoine. « J’ouvre de nouvelles perspectives à mes clients en les guidant dans les méandres de la finance durable et à impact, en réfléchissant avec eux à la fois en termes de rendement et de contribution sociétale. Un projet qui motive beaucoup les jeunes collaborateurs », explique-t-elle. Son challenge actuel, faire grandir le cabinet avec, à terme, un projet d’association. « Lorsque je réalise un entretien d’embauche, j’évoque systématiquement cette perspective. C’est très important pour moi », explique Adeline Charles. Les CGP qui souhaitent associer leurs salariés au capital doivent savoir identifier les candidats qui ont un potentiel de développement, dont l’engagement dans l’entreprise sera pérenne et savoir prendre le temps de les accompagner dans leur développement professionnel. Un enjeu dont le cabinet L&A Finance est pleinement conscient. « Je suis responsable de la L&A Academy, explique Thais Castang, associée du cabinet. Nous recrutons beaucoup de jeunes diplômés, souvent d’anciens stagiaires. Mais nous recherchons d’abord des talents plutôt que des CV. Pour les faire grandir, la L&A Academy est là : un mois de formation théorique et de mises en situation pour les préparer au mieux à leur métier. »

Mettre le pied à l'étrier à un jeune pour en faire un successeur n’est pas si facile : d’une part, il faut identifier la recrue qui a le potentiel de développer une clientèle, et d’autre part les valorisations des cabinets sont élevées AIDA SADFI, directrice générale chez Apredia

A l’heure du post-Covid, où les priorités individuelles, familiales et professionnelles ont été quelque peu revues, les recrutements ne sont pas toujours simples. « Les jeunes générations aspirent à un modèle de vie présentant un meilleur équilibre travail/vie personnel, témoigne Adeline Charles. La question du télétravail est devenue un vrai sujet de management. Or, y compris chez les plus jeunes CGP, le modèle de nos cabinets a peu changé. Cela reste un métier de terrain où le face-à-face avec le client garde une vraie importance. »

Peu de transmissions familiales

Pouvoir mettre le pied à l’étrier à un jeune qu’on va faire grandir avant de lui céder son cabinet en totalité au moment de sa retraite est un objectif partagé par de nombreux CGP. « Mais ce n’est pas si facile à réaliser. D’une part parce qu’il faut identifier la bonne recrue, celle qui a le potentiel de développer une clientèle, et d’autre part parce que les valorisations des cabinets sont élevées », avertit Aida Sadfi, directrice générale chez Apredia. De fait, certains projets de transmissions n’aboutissent pas car ils ne sont pas finançables et se terminent par une cession à un tiers. « Les CGP embauchent volontiers un plus jeune avec le souhait de l’associer ultérieurement au capital. En revanche, on observe très peu de schémas intergénérationnels. Alors même que c’est une profession qui reste très attractive, on voit peu de transmissions familiales des cabinets CGP », analyse David Charlet.

Antoine Cauchy fait à cet égard figure d’exception dans le paysage, puisqu’il a eu la chance d’apprendre le métier aux côtés de son oncle Didier Cauchy au sein de sa structure Horizon Conseil Patrimoine. « Nous avons ensemble créé Treeefle Gestion Privée en 2022, une structure dédiée aux entrepreneurs », résume Antoine Cauchy. Comment s’opère le passage de relais entre ces deux générations ? « Pour qu’une transmission soit réussie, il faut qu’elle s’opère sur la longueur, analyse Antoine Cauchy. Notre métier est large et en constante évolution. Seule une lente maturation permet de le posséder parfaitement. Travailler en binôme avec un mentor, c’est une opportunité décisive mais cela suppose de la patience. Ce n’est qu’au bout de plusieurs années qu’on est prêt à reprendre le flambeau pour apporter sa vision propre. » ■

LA SOUS-REPRÉSENTATION DES FEMMES

La part des cabinets de conseillers en gestion de patrimoine (CGP) dirigés par les femmes reste faible. Elle atteint 19 % pour l’ensemble des CGP. Cette tendance reste stable parmi les nouveaux professionnels puisque moins d’un cabinet sur cinq est créé par une femme. Comment expliquer cette sous-représentation ? « Les femmes sont peu nombreuses à s’engager dans la création d’entreprise, souligne David Charlet, président de l’Anacofi, même si ces chiffres sont en progression. Il y a une dizaine d’années, seule une création de cabinet sur dix était le fait d’une femme. C’est d’autant plus frappant si on regarde les chiffres de dirigeantes salariées au sein de cabinets de bonne taille ou de réseaux : 37 %. » Thais Castang, associée depuis 2018 au sein du cabinet où elle a fait ses premières armes lors d’un stage en 2014, illustre bien ce phénomène. « A mon arrivée, nous ne comptions que trois ou quatre femmes. Pour autant, tout au long de mon parcours, je n’ai ressenti aucune distinction. Nous avons un modèle de méritocratie anglo-saxon où la progression se fait en fonction du niveau de collecte et d’affaires signées. Ce type de barême favorise l’égalité », témoigne-t-elle. La grande disponibilité requise par la profession freine-t-elle les femmes qui ont des obligations familiales ? « C’est un peu étonnant car l’indépendance associée à cette profession me paraît au contraire laisser de la latitude pour concilier vie de famille et épanouissement, souligne Aida Sadfi, directrice générale chez Apredia. Dans les formations, les femmes sont de plus en plus nombreuses. Je pense qu’à l’avenir, la part de femmes créatrices de cabinets va augmenter. »

CROISSANCE ORGANIQUE OU CROISSANCE EXTERNE ?

Pour se faire connaître, 85 % des nouveaux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) privilégient les réseaux sociaux. « Je suis présent essentiellement via des posts LinkedIn, témoigne Thomas d’Hauteville, de la Financière d’Hauteville. Je ne le fais pas pour y trouver des prospects mais pour m’assurer une visibilité qui est un facteur de crédibilité auprès d’eux comme de ma clientèle. » Pour Nicolas Soufflet, de L’Office by Primonial, « c’est une tendance qu’on observe depuis trois ou quatre ans. Les nouveaux CGP investissent massivement les réseaux sociaux. Et les plus installés n’hésitent pas à professionnaliser cette fonction en recourant à des prestations externes du type community manager. » En termes de croissance organique, 90 % des CGP privilégient la recommandation, qui donne des résultats de meilleure qualité et plus rapides, à la pure prospection commerciale. « Je ne fonctionne qu’à la recommandation », atteste Clément Judet de la Combe, de 3Alpha.

Par ailleurs, 40 % des jeunes CGP envisagent d’acheter un cabinet ou un portefeuille à courte échéance. « Ces CGP privilégient la croissance externe en s’imaginant qu’acquérir un portefeuille client leur permettra d’accélérer leur développement », analyse Aida Sadfi, chez Apredia. Or acquérir un cabinet ou un portefeuille client de qualité n’est pas chose aisée car les prix de ces actifs tendent à s’envoler ces dernières années. « C’est une génération de têtes très bien faites mais avec un sens commercial moins présent sans doute que les générations précédentes. Or dans ce métier, les capacités commerciales constituent toujours le nerf de la guerre », constate Aida Sadfi.