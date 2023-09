Bruno Cavagné devient président de SMAvie BTP

Bruno Cavagné a été élu à la présidence de SMAvie BTP. II prendra ses fonctions le 1er octobre 2023 et succèdera à Patrick Bernasconi. Avec Jacques Chanut, président de SMABTP depuis 2020, ils co-présideront le groupe SMABTP, précise un communiqué.

Depuis 1995, Bruno Cavagné dirige Giesper, groupe familial de 300 collaborateurs basé à Toulouse et spécialisé dans les domaines des travaux publics, du bâtiment, de la promotion immobilière et de la gestion hôtelière. Il a également présidé la commission des marchés de la CCI de Haute-Garonne de 1997 à 2009 et a été élu, en 2008, président de la Fédération Régionale des Travaux Publics Midi-Pyrénées. Administrateur de Canalisateurs de France puis de la FNTP et du Syndicat de France, Bruno Cavagné est nommé, en 2012, vice-président puis, de 2013 à 2023, président de la FNTP.

Le nouvel élu est également vice-président du COI, Conseil d’Orientation des Infrastructures, et conseiller du CESE au titre de la vie économique et du dialogue social. Il est administrateur de SMAvie BTP et occupe la fonction de vice-président de la SGAM btp depuis 2015.