André-Paul Bahuon devient président du conseil de surveillance d’Interfimo

La filiale de LCL, société de financement dédiée aux professions libérales a nommé le 1er juin, André-Paul Bahuon, à la présidence de son conseil de surveillance. Vice-président depuis 2016, ce dernier succède à Jean-Pierre Lamothe.

Auditeur légal et expert-comptable, ancien président de l’Ordre régional Paris Ile-de-France des experts-Comptables, vice-président de l’UNAPL (Union National des Associations de Professions Libérales), et président de la CCEF (Compagnie des Conseils et Experts Financiers) jusqu’en 2022, André-Paul Bahuon est aujourd’hui membre du bureau de la CNCC (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes) en charge de la formation des professionnels, et administrateur du groupe AG2R La Mondiale dont il préside le comité d’audit. Il est aussi membre du conseil d’administration de la CAVEC, la caisse de retraite des experts comptables dont il préside le comité d’audit.