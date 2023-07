Alain Regnault - L’irréductible

Après plus de 40 ans de bons et loyaux services au sein du groupe belge Ageas, Alain Régnault tire définitivement sa révérence. Directeur général d’Ageas France pendant près de 20 ans, l’ancien patron a quitté son poste peu avant le rachat de la filiale française par la Carac, début 2023. Cette dernière année, il l’aura passée en tant que senior advisor auprès de Bertrand Hau, son successeur. « Aujourd’hui, je fais valoir mes droits à la pension, comme diraient les Belges », s’amuse-t-il à souligner.

Fidèle, Alain Régnault aura officié pour le même groupe tout au long de sa carrière. Sous l’égide de plusieurs marques, il aura occupé presque tous les postes possibles, à quelques exceptions près. Une vraie ascension.

Diplômé de l’ESCP Paris, il entame sa carrière en 1982 chez Euralliance – alors filiale du groupe Generali – en tant que commercial. La marque deviendra rapidement Fortis. D’attaché commercial, Alain Regnault devient inspecteur, puis se voit confier la délégation régionale. Devenu directeur de région, il est promu à la direction commerciale avant d'être nommé directeur de développement. C’est en 2022 qu’il se voit offrir le poste de directeur général de Fortis. « Ce sont les opportunités qui m’ont fait rester. Bien sûr, j’ai été ‘chassé’ par d’autres compagnies durant ma carrière, mais j’ai bénéficié d’un accompagnement et de la confiance de mes actionnaires. Ces hommes qui n’ont donné leur confiance ont fait que j’ai été fidèle », explique l’ex-dirigeant.

Les doutes de 2008

A la tête de Fortis France lorsque la crise des crédits subprime traverse l’Atlantique et touche de plein fouet le groupe Fortis, Alain Régnault se remémore : « Il n’y a pas eu pire que la crise de 2008. Il a fallu gérer et répondre présent pour le personnel, mais aussi les clients. Nous faisions la une de TF1, les gens commençaient à s’inquiéter. Ce sont de vraies gestions de crise, autant en interne qu’en externe. » Le groupe Fortis se retrouve en difficulté à la suite du rachat d’ABN Amro par le consortium Fortis-RBS-Santander, la plus grande acquisition bancaire de l’histoire. La situation était telle que l’Etat belge avait pris le contrôle avant de revendre les activités bancaires à BNP Paribas. En parallèle, le groupe se concentrait sur son activité assurance. « Au moment du basculement, nous avons perdu plus d’un tiers du chiffre d’affaires. » Toutefois, le dirigeant rebondit. Alain Régnault, alors directeur général de la nouvelle marque Ageas, met en place une tout autre organisation et mise sur une stratégie dirigée entièrement vers les conseillers en gestion de patrimoine (CGP). « Après une crise comme celle-ci, vous sortez affaibli, vous n’avez pas les ressources pour mener de front deux modes de distribution. Nous avons donc noué un partenariat intéressant avec Avenir Finance, qui a repris la partie du réseau salarié, et nous avons investi massivement pour développer une plateforme dédiée aux CGP et ainsi créer Ageas Patrimoine », rappelle le dirigeant. Historiquement, le modèle d’Ageas France était basé sur un réseau de salariés et d’agents/courtiers.

Durant cette période de reconstruction, Alain Régnault n’a cessé de penser à ses hommes. Ce Breton de naissance, attentif au sujet des ressources humaines, n’aurait pas supporté que ses équipes en pâtissent. Bien qu’il ait débuté dans les années 1980, l’ancien patron d’Ageas France communique une vision de l’entreprise moderne, flexible et visionnaire. « Une entreprise ne peut pas vivre dans le rétroviseur, il faut se projeter dans le futur et être en mouvement. Si elle n’intègre pas ça, c’est une compagnie qui va mourir. »

Conscient du monde dans lequel il gravite, il se réjouit de constater les changements opérés par la jeune génération concernant leur relation au travail. Pour autant, il tire une certaine satisfaction de sa fidélité à Ageas qui lui aura permis d’expérimenter le monde du travail d’une autre manière. « Lorsque l’on reste aussi longtemps que moi dans une entreprise, on est comptable de ses succès et de ses erreurs. Aujourd’hui, lorsque les nouveaux arrivent à la direction générale, de manière naturelle, ils commencent par défaire ce que leur prédécesseur a fait, et sont souvent partis avant de mesurer les premiers résultats de leur politique. »

Porte-à-porte

L’enfant de la forêt de Brocéliande s’est créé son chemin jusqu’à Paris, en passant par Rennes. Fils d’agriculteur, il finance ses études, qu’il choisira, malgré le rêve que ses parents nourrissent pour lui depuis toujours : devenir expert-comptable. Il prend même goût à la prospection en vendant ses premiers contrats d’assurance-vie dès sa sortie d’école. « C’était une honte pour eux. Ils espéraient voir une plaque en bas d’un immeuble et pas un vendeur en porte-à-porte. Mais peut-être que la fée Viviane a veillé sur moi pendant toutes ces années », confie Alain Régnault.

Cette culture de groupe, d’entraide et de performance qu’Alain Régnault impose au travail, il la puise dans le sport. « J’aime toutes les disciplines », affirme l’ex-patron. Avec Ageas France, il accompagne durant plusieurs années le club de rugby de Béziers. Ensemble, ils sponsorisent Katell Alençon, cycliste handisport et croient au très jeune Maël Garnier à la voile.

Censé être passé du côté des retraités depuis quelques mois, Alain Régnault ne s’arrête pas. « J’ai plusieurs activités mais auxquelles je m’applique la même règle : ne plus avoir de tâche opérationnelle. » Alors qu’il n’a plus aucune main sur les activités d’Ageas France, il est aujourd’hui vice-président d’Avenir Mutuelle. En parallèle, il siège à plusieurs conseils d’administration de sociétés de gestion et consacre le reste de son temps à des missions de consultant.

Dévoué et passionné, Alain Régnault fait partie de ces dirigeants constants et attachés à leur entreprise. En grandissant avec une seule et même compagnie, il a connu les hauts et les bas que les membres d’une même famille connaissent le temps d’une vie – même lorsque celle-ci est professionnelle. ■

SON PROFIL

Alain Régnault réalise toute sa carrière au sein du groupe international Ageas. En charge de la filiale tricolore du groupe à partir de 2002, il crée Ageas Patrimoine quelques années plus tard et recentre l’activité de la marque sur les conseillers en gestion de patrimoine.