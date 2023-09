Nouveau rebondissement dans la succession Wildenstein ?

Héritage, oeuvres d’art prestigieuses, rivalité familiale sur fond de fraude fiscale, l’affaire Wildenstein recèle tous les éléments d’une saga romanesque. Un nouvel épisode de cette saga a démarré le 18 septembre 2023 à la Cour d’appel de Paris.

Nouveau procès

Les bénéficiaires de « la fraude fiscale la plus sophistiquée et la plus longue de la Ve République », pour reprendre la formule du Parquet National Financier, les héritiers Wildenstein sont à nouveau devant les juges, accompagnés d’une partie de leurs conseils : avocat, notaire, trustees (administrateurs des trusts)... Ce procès pour fraude fiscale qui se tiendra devant jusqu’au 4 octobre 2023, intervient après une décision de relaxe de 2017 du tribunal correctionnel de Paris (TC Paris, 12 janvier 2017, n° Wildenstein), confirmée en juin 2018 par cette même Cour d’appel de Paris (CA Paris, 29 juin 2018, n° 17/02758). La Cour de cassation ayant cassé cette décision de relaxe, les héritiers Wildenstein se retrouvent à nouveau devant la Cour d’appel de Paris. Dans le cadre d’une procédure au civil, les héritiers Wildenstein s’opposent également à l’administration fiscale qui leur réclame près de 600 millions d’euros.

A lire aussi:

Une succession épineuse

La succession du marchand d’art Daniel Wildenstein qui s’est ouverte en 2001, suivie en 2008 du décès d’Alec un de ses fils est à l’origine de cette bataille juridique. Les querelles familiales ont permis de démontrer qu’une grande partie du patrimoine familial (oeuvres d’art prestigieuses, propriétés immobilières écuries de course, jets privés…) avait été dissimulée dans des trusts situés dans des paradis fiscaux. Pour Bercy, les héritiers auraient du faire figurer les biens détenus par ces trusts dans les déclarations de succession qui ont été souscrites. C’est dans ce cadre que les héritiers ont été mis en examen pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, avec trois de leurs conseils ainsi que deux établissements bancaires, pour leur participation à l'élaboration de la fraude fiscale présumée. La succession a fait l’objet de deux déclarations, l’une en 2002 et l’autre en 2008. Les poursuites pénales ont quant à elles été engagées en 2011.

Des biens détenus dans des trusts

Le juge devra vérifier si les actifs placés dans des trusts auraient du être déclarés et imposés aux droit de succession en France La notion toute anglo-saxonne de trust est mal appréhendée par le droit français qui n’a commencé à l’encadrer qu’à partir de 2011. Il n’existait au moment où les déclarations de succession ont été souscrites en 2001 et 2008 aucune disposition législative spécifique relative à l’imposition des biens détenus dans des trusts. Cependant, le juge peut s’attacher aux effets concrets du trust concerné afin de déterminer s’il a réalisé au profit de ses bénéficiaires, un transfert de propriété ayant pris effet au décès du constituant, ce quelle que soit la qualification donnée au trust, discrétionnaire ou irrévocable et même s’il n’a pas pris fin au décès du constituant. La Cour d’appel de Paris aura donc la tâche délicate de déterminer si ces trusts peuvent être considérés comme artificiels, en examinant les pouvoirs de gestion et de contrôle réellement exercés par le trustee et en vérifiant si les biens concernés ont ou non été transférés aux héritiers.

A lire aussi: