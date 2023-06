L’impact du statut conjugal sur les biens immobiliers d’un couple qui se sépare

CAS PRATIQUE, par Thomas Santorelli, dirigeant de Crédivorce

L’achat de la résidence principale est une étape importante de la vie d’un couple. En ne prenant pas en compte la forme du lien juridique qui les unit, les acquéreurs s’exposeront à des difficultés en cas de séparation.

Quelles sont-elles ? Comment les anticiper ou y remédier ? Illustration à partir d’exemples et de décisions jurisprudentielles récentes.

A. Le cas du divorce

1- Le divorce par consentement mutuel

Depuis le 18 novembre 2016, le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, c’est-à-dire sans intervention du juge, est désormais possible. Il simplifie la procédure car il s’agit d’une convention acceptée par les deux époux.

« Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1 374 » (1).

Attention ! Cette option n’est pas ouverte aux majeurs protégés (au sens de l’article 425 du Code civil) et aux couples dont les enfants mineurs demandent à être entendus par le juge.

La difficulté de ce type de divorce consiste, notamment sous le régime de la communauté, à réaliser le partage préalable devant notaire de la résidence principale et des autres biens immobiliers pour pouvoir divorcer (art. 229-3 CC 5° : l'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation).

Exemple chiffré

Monsieur et Madame X sont mariés. Ils s’engagent dans une procédure de divorce. Madame souhaite conserver la résidence principale afin de préserver le cadre de vie de ses enfants. Le bien est estimé à 295.000 euros. L’encours de crédit existant est de 105.000 euros.

La soulte qu’elle devra financer est donc de 95.000 euros (295.000 euros – 105.000 euros /2) auxquels s’ajoutent le passif restant dû de 105.000 euros et les frais d’acte, soit 200.000 euros a minima.

Après consultation de ses partenaires bancaires, il apparaît qu’elle n’est pas en capacité de conserver l’encours actuel et de verser la soulte à Monsieur.

Quelle solution mettre en place ?

Monsieur ayant une activité professionnelle rentable, il n’a pas besoin d’un versement immédiat de la somme.

Il a donc été conseillé aux époux de prévoir un crédit vendeur pour le paiement de la soulte de Monsieur, qui sera payée à la revente de la maison (on sera attentifs au délai de prescription, comme développé au point 2.a).

Les délais de la procédure étant maîtrisés, il est facile pour les établissements bancaires de connaître la date de prononcé du divorce et, dès lors, d’accorder un financement à l’un des deux époux.

2- Les divorces judiciaires

Il existe trois procédures de divorce :

- Le divorce accepté (article 233 du Code civil) : « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »

- Le divorce pour altération du lien conjugal (article 237 du Code civil) : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. »

- Le divorce pour faute (article 242 du Code civil) : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

On peut ajouter le divorce par consentement mutuel judiciaire (article 230 du Code civil). Ce dernier n’est possible qu’en présence d’enfants mineurs voulant être entendus par le juge aux affaires familiales ou en présence d’époux incapable(s).

Il arrive alors que le divorce soit prononcé mais, lorsque nous sommes en présence d’un régime communautaire, que le partage ne soit pas exécuté. Les époux communs en biens entrent donc en indivision post-communautaire avec des conséquences financières.

Etant précisé que la date de l’indivision post-communautaire va dépendre de la date des effets du divorce entre les parties, décidée d’un commun accord ou, à défaut, cette date est celle de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires ou encore celle revendiquée, justificatif à l’appui par un époux (article 262-1 du Code civil).

CAS PRATIQUE

Indivision post-communautaire

Roméo et Juliette se sont mariés en 2002 sans contrat de mariage. En 2004, ils achètent un appartement à Metz 150.000 euros frais inclus. Le bien a été acquis moyennant un emprunt de 115.000 euros, complété par les apports de 10.000 euros dont Roméo disposait avant mariage, de 15.000 euros dont Juliette disposait avant mariage et enfin de 10.000 euros reçus en donation par Juliette de ses parents.

En 2010, les époux ont acquis pour 120.000 euros un appartement locatif à Nancy, qui est loué 600 euros par mois. L’acquisition s’est faite par un emprunt.

Le couple se sépare le 14 janvier 2014. Le divorce sera prononcé le 14 février 2021.

Lors de la séparation, il restait 40.000 euros en capital. Juliette encaisse les loyers et paie le crédit. Elle aura payé 30.000 euros de mensualités comprenant capital et intérêts.

Au jour du divorce, il restait 15.000 euros en capital à rembourser.

Depuis la séparation, Juliette a refait la salle de bain suite à des infiltrations, pour une somme de 10.000 euros.

Au jour de la séparation, l’appartement valait 180.000 euros, il en vaut aujourd’hui 220.000 euros et n’en vaudrait que 200.000 euros sans les travaux.

En plus de la liquidation de la communauté, nous constatons, dans ce dossier, une indivision post-communautaire entre le 14 janvier 2014 et le 14 février 2021.

a. Remboursement de l’emprunt

Juliette a remboursé seule l’emprunt concernant le bien de Nancy. Elle est donc créancière d’une indemnité sur l’indivision.

La communauté étant dissoute, il s’agira d’appliquer les règles de l’indivision et notamment l’article 815-13, alinéa 1er. « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »

La jurisprudence (2) considère le remboursement de l’emprunt comme une dépense de conservation. L’indemnité sera égale à la plus forte des deux valeurs entre la dépense faite et le profit subsistant.

Nous avons retenu comme valeur d’acquisition, le coût global.

Calcul des indemnités de Juliette

Indemnité relative au paiement du capital

Le capital remboursé est de 25.000 euros. Nous pouvons donc déterminer le profit subsistant :

25.000 /120.000 € x 2 00.000 € = 41 666 euros.

Le profit subsistant étant supérieur à la dépense faite, à savoir 25.000 euros, il pourra être retenu, 41.666 euros.

Indemnité relative aux intérêts

Concernant les intérêts, ils s’apprécient au nominal.

Juliette a le droit à 5.000 euros de créance sur l’indivision.

b. Travaux

Juliette a également droit à une créance pour avoir payé seule la réfection de la salle de bain, selon l’article 815-3 du Code civil, qui fixe aussi le mode de calcul du profit subsistant.

L’appartement étant estimé 220.000 euros avec les travaux et 200.000 euros sans, le profit subsistant est de 20.000 euros.

c. Loyers perçus

Juliette ayant perçu les loyers, elle est redevable d’une indemnité envers l’indivision, qui s’est étalée sur 7 ans et 1 mois, soit 85 mois.

Elle a donc une dette de 600 € x 85, soit 51.000 €.

Situation finale

Comptes d’indivisions

- Créances de l’indivision sur Juliette

A raison des loyers perçus : 51.000 €

- Créances de Juliette sur l’indivision

Au titre du remboursement du capital : 41.666 €

- Au titre des remboursements des intérêts : 5.000 €

- Au titre du paiement des travaux : 20.000 €

Total 66.666 €

Juliette, en dépit des loyers perçus, aura le droit de récupérer la somme de 15.666 euros (66 666 € - 51 000 €).

Nous constatons que la séparation et la fin de la communauté entraînent une indivision post-communautaire, où la prise en charge de l’emprunt est importante en fonction de la revalorisation du bien.

Or ces revalorisations peuvent entraîner une incapacité de l’un des partenaires à racheter le bien, tout particulièrement dans le contexte actuel où les nouveaux crédits seront plus chers en intérêts et les valeurs de l’immobilier incertaines.

B. Le cas du Pacs et du concubinage

1. Le Pacs

Ce dispositif, défini aux art. 515-1 et suivants du Code civil, réglemente l’organisation de la vie commune entre deux personnes en dehors du mariage.

Deux régimes existent pour les partenaires pacsés. Le régime séparatiste, régime de base où tous les achats sont propres, et un régime d’indivision où l’ensemble des acquisitions faites pendant le Pacs sont réputées être indivises, selon l’article 515-5 du Code civil.

Quelles sont les conséquences de la séparation sur l’achat de la résidence principale par un couple pacsé ?

Monsieur Toujours et Madame Amour ont acquis leur résidence principale en indivision à 50 %/50 %. Pour se protéger ils ont conclu un Pacs (avec un testament).

Madame, gagnant mieux sa vie que Monsieur, a remboursé seule le prêt. Quelques années plus tard, le couple se sépare.

Madame peut-elle récupérer les fonds versés ? Eh bien non.

Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 janvier 2021 illustre la situation.

Dans le cas d’espèce, Monsieur gagnait 5 fois plus que Madame. Il avait remboursé le prêt seul. Les juges, ayant statué sur les fondements de l’article 515-4 du Code civil, relatif à l’aide matérielle et l’assistance réciproque et sur l’accord tacite entre les deux partenaires, ont débouté Monsieur. Car au surplus, il n’avait jamais apporté la preuve qu’il s’agissait d’une avance à son conjoint.

Quelle serait la solution pour éviter cette situation ?

Il conviendrait de prévoir :

- une clause au contrat de Pacs prévoyant une clause de contribution non proportionnelle (article 515.4 du Code civil) : « Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. »

- une quotité d’acquisition différente. Dans notre cas, Madame et Monsieur Amour Toujours, peuvent réaliser une quote-part différente 70 %/30 % par exemple.

- enfin, la signature d’une reconnaissance de dette pour les quotes-parts de crédit payées par le partenaire.

2. Le concubinage

a. Prescription de la créance de l’indivisaire sur l’indivision

Le sort du paiement des échéances de prêts en indivision.

Nous avons vu le cas de Roméo et Juliette, de leur investissement et les conséquences de l’indivision post-communautaire.

Voyons l’impact s’ils étaient concubins.

Juliette a acquitté le prêt pendant 85 mois. Elle a donc une créance contre l’indivision. On serait tentés d’appliquer l’article 865 du Code civil : « Sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement. »

Toutefois, un arrêt de cour de cassation (3) retient que la créance est immédiatement exigible et se prescrit selon le délai de droit commun (article 2224 du Code civil) : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Ainsi dans le cas d’espèce, la cour indique que la prescription court après chaque échéance versée.

Juliette pourrait ne retenir que 60 dernières mensualités et non 85 comme indiqué.

b. Acquisition de la résidence principale et concubinage.

Si elle est courante, l’acquisition d’un bien immobilier par deux personnes qualifiées de concubins peut être cependant source de problèmes.

Monsieur et Madame décident de construire une maison qui sera la résidence principale du couple. Le terrain choisi appartient à Madame. Monsieur finance une partie de la construction.

Quelques années plus tard, le couple se sépare. Monsieur souhaite récupérer ses deniers investis et assigne Madame.

Peut-il récupérer les fonds ?

Dans un premier temps, la Cour de cassation a indiqué que le remboursement de l’emprunt permettant de financer l’acquisition indivise du logement du couple et des enfants est une dépense de la vie courante (4)

Dans ce cas précis, Monsieur aurait pu invoquer la théorie de l’accession, régie par l’article 555 du Code civil : « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. »

La jurisprudence est intervenue le 2 septembre 2020 (5) par la première chambre civile.

Dans le cas d’espèce, un concubin participe au financement d’une construction sur le terrain de l’autre concubin.

Quelque temps plus tard, il se sont séparés. Monsieur a voulu récupérer son investissement. Malheureusement pour lui, la Cour de cassation ne l’a pas considéré comme le tiers possesseur au sens de l’article 555 du Code civil, car il s’agissait de la résidence du couple et que Monsieur en a bénéficié en l’occupant.

On constate une volonté du législateur de faire disparaître les créances entre concubins et ainsi calquer le principe de participation aux charges du ménages pour les époux. Article 214 du Code civil : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au Code de procédure civile. »

Ou au principe d’aide matériel réciproque pour les partenaires pacsés, comme on peut le voir à l’article 515-4 du Code civil : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. »

Il conviendra donc d’être particulièrement vigilant quant au montage.

Dans le présent cas, Monsieur aurait dû acquérir la moitié indivise du terrain ou réaliser une reconnaissance de dettes pour le montant investi.

Au travers des cas exposés, il conviendra d’être particulièrement attentif lors de l’acquisition de la résidence principale. Selon la conjugalité, les problématiques pourront être différentes. Un financement adapté, des quotes-parts respectées permettront d’éviter de possibles écueils par la suite.

(1) Article 229-1 du Code civil.

(2) Cass. 1ère civ., 7 juin 2006, n°04-11.524.

(3) Civ 1ère 14 avril 2021 n°19-21.313.

(4) Civ 1ère, 10 juin 2015, n°14-18.442, Cuv, 1ère, 13 janvier 2016, n°14-29.746.

(5) Civ 1ère, 2 septembre 2020, n°19-10477.