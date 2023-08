Le Conseil Constitutionnel valide la loi anti-squat

Les propriétaires de biens immobiliers devraient désormais être davantage protégés face aux squatteurs. Le Conseil Constitutionnel a donné son approbation, fin juillet dernier, concernant la loi dite «anti-squat». Surnommée Loi Kasbarian, du nom du président (Renaissance) de la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale, qui en a été le rapporteur, ce texte doit faciliter les expulsions des «squatteurs» et renforcer les sanctions à leur encontre.

La loi crée, pour cela, deux nouvelles sanctions pénales. Squatter un local à usage d’habitation ou à usage économique même si celui-ci n’est pas le domicile de son propriétaire est maintenant puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amendes. Maintenir sa présence dans un local à usage d’habitation en violation d’une décision de justice définitive et exécutoire peut dorénavant donner lieu à une amende de 7.500 euros.

Le squat d’un domicile est désormais plus sévèrement puni lui aussi. La sanction passe de un à trois ans de prison et l’amende de 15.000 à 45.000 euros d’amende. De plus, la qualification de domicile est étendue à tous les locaux d’habitation contenant des biens meubles, y compris les résidences secondaires. Un autre nouveau délit est créé : la «propagande ou la publicité en faveur des méthodes facilitant ou encourageant la violation d’un domicile». Ainsi, inciter l’occupation illégale de domicile sera puni de 3.750 euros d’amende.

Les délais de procédure de contentieux locatif ont été réduits, là aussi, dans le but de mieux protéger les propriétaires. Le but est de limiter le temps écoulé entre les premiers loyers impayés et l’expulsion du logement des locataires «mauvais payeurs».

Un article censuré par le Conseil Constitutionnel

Après son adoption en deuxième lecture par le Sénat, la loi a été examinée par le Conseil Constitutionnel, saisi par une soixantaine de députés issus de La Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES). Un seul de ses articles a alors été censuré : l’article 7. Il prévoyait de «libérer le propriétaire d’un bien immobilier occupé illicitement de son obligation d’entretien et de l’exonérer de sa responsabilité en cas de dommage résultant d’un défaut d’entretien de ce bien».

Si cet article n’avait pas été censuré, les propriétaires n’auraient pas pu être tenus responsables de dommages causés par le défaut d’entretien de leur bien durant son occupation illicite. Le Conseil Constitutionnel a donc considéré dans sa décision rendue le 26 juillet que «les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’obtenir réparation du préjudice résultant du défaut d’entretien d’un bâtiment en ruine».

Concernant l’article 6 qui étend la qualification de domicile aux résidences secondaires, il n’a pas été censuré. Pourtant, des associations comme DAL (droit au logement) présentait la Constitution comme «dernier refuge des personnes sans domicile et mal-logés». Selon DAL, la loi Kasbarian pourrait provoquer une hausse massive du nombre d’expulsions et de sans-abris.

Après examen du Conseil Constitutionnel, la loi a été promulguée au Journal officiel le 28 juillet dernier. Ses dispositions sont entrées en vigueur le 29 juillet.