LCB-FT : les douanes ont saisi ou identifié plus de 175 millions d’euros en 2022

Beau bilan pour les douanes françaises en 2022. En matière de lutte contre les trafics illicites et la criminalité organisée, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics, ont rappelé dans un communiqué leurs principaux faits d’armes. Dont la saisie de 104,08 tonnes de stupéfiants - contre 115,4 millions un an plus tôt - ou 649,07 tonnes de tabacs et de cigarettes - en progression de 61 % par rapport à 2021.

Dans la cadre de la lutte contre le blanchiment et les avoirs criminels, Bercy a recensé 175,5 millions d’euros d’avoirs criminels saisis ou identifiés, contre 125,1 millions en 2021. La progression de 40 % est quatre fois supérieure aux montants récupérés en 2020, précise le ministère, qui pointe également 233 cas de blanchiment douanier. Enfin, 2 544 infractions ont été relevées concernant l’obligation de déclarer le transport de sommes égales ou supérieures à 10 000 euros pour un montant de 80,4 millions d’euros (+14 % par rapport à 2021).

, A noter que les mesures prises à l’encontre de la Russie ont conduit Bercy à identifier les ressources économiques des personnes et entités sous sanction, et mutualiser les renseignements, contrôles par la Direction nationale garde-côtes des douanes (DNGCD) dans les eaux territoriales françaises et ports. « Au total 4 cargos, 7 yachts et navires à voile et 7 hélicoptères ont été immobilisés par les brigades garde-côtes et les brigades de surveillance terrestre de la façade méditerranéenne, et 4 œuvres d’art ont été appréhendées par la douane », détaille le communiqué.