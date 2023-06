Dématérialisation des registres obligatoires des entreprises : plus de sécurité juridique au service de la conformité

Le registre occupe une place essentielle en droit français. Comme le souligne Benoit Chambon, auteur d’une thèse intitulée “Du Répertoire à la Blockchain‎ : recherches sur l'évolution des fonctions du Registre en droit français”(2021), “Il est un instrument au service de la sécurité d’informations et de l’organisation de systèmes économiques et juridiques”. Il remplit ainsi des fonctions de réception, de conservation, de publicité et de preuve.

Actuellement, pas moins de sept registres légaux sont obligatoires, en papier ou en numérique (le registre des mouvements de titres, le certificat représentatif de parts sociales, le registres des délibérations et des décisions‍‍‍ ‍(assemblée générale, conseil d’administration, conseil de surveillance, directoire, décisions de l’associé unique, décisions du Président)‍, le registre d’associés, le registre et feuille de présence, le registre unique du personnel‍‍ et, enfin, le registre du comité social et économique (CSE)‍.

Des volumes et des volumes de pages, souvent en version papier, qui finissent par poser des problèmes de place, d’archivage et surtout de sécurité juridique.

Avec le développement du numérique, du « big data » et des algorithmes, la gestion numérique de ces registres monte en puissance. Les avantages sont, en effet, nombreux : gérer et ventiler les autorisations de consultation et les mises à jour, les distribuer au sein d’une architecture en réseau et, parfois, les dématérialiser avec un protocole « blockchain » (ce qui facilite la pré-constitution de preuve).

Qu’ils soient tenus par les juristes en interne ou par un expert-comptable, le passage à la dématérialisation permet tout à la fois de simplifier la vie des équipes, de faciliter leur actualisation et de certifier la pertinence des données au regard de l’horodatage de leurs mises à jour. Étant précisé que plus l’entreprise a de filiales, plus la nécessité d’avoir des registres numériques est bien évidemment prégnante.

Un constat partagé par l’un des acteurs de la dématérialisation des registres des entreprises, MonJuridique.Infogreffe qui indique créer près de 4 000 registres numériques chaque mois, les plus demandés sur sa plateforme étant le registre des mouvements de titres et le registre des délibérations et des décisions‍‍‍. Pour Simon de Charentenay, docteur en droit et CEO de MonJuridique.Infogreffe, « la simplicité de la création et de la reprise d’historique de ces registres numériques, leur utilisation très intuitive et la facilité à les intégrer dans l’environnement métier de leurs utilisateurs expliquent leur succès”.

Dans un contexte de renforcement constant des exigences de conformité réglementaire, la perte des registres papiers étant, au demeurant, loin d’être un épiphénomène, les entreprises s’avèrent de plus en plus enclines à verser progressivement vers leur dématérialisation.