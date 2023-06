Charles Ménard est élu président de l’IACF

L’Institut des Avocats Conseils Fiscaux (IACF) a élu Charles Ménard à sa présidence pour un mandat de trois ans. Il succède à Frédéric Teper qui présidait l’Institut depuis juin 2020.

Avant de prendre la présidence de l’IACF, il en était le secrétaire général et coprésidait la Commission Fiscalité des Entreprises.

Charles Ménard a rejoint le cabinet Ernst & Young, société d’avocats en 2008. Avocat associé, il anime l’équipe en charge de l’assistance au contrôle et au contentieux. Son périmètre d’expertise s’étend à l’ensemble des problématiques de fiscalité directe des entreprises et des organismes sans but lucratif.