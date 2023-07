Qui est Patrice Vergriete, le nouveau ministre du Logement ?

Dunkerque était plus connue pour la gratuité de ses transports publics que pour sa politique du logement. Pourtant, Patrice Vergriete n’est pas étranger à ce domaine. Il a fait partie du cabinet de Claude Bartolone lorsque celui-ci était ministre délégué à la Ville sous Jospin. Il était alors chargé de suivre les dossiers de Grand Projet de Ville (GPV) et de la politique de renouvellement urbain. Les GPV permettaient de mettre en œuvre des opérations de requalification urbaine en mobilisant des investissements et des capacités d’étude. Ce projet global de développement social et urbain était intégré au contrat de ville.

« Un défi du logement» à relever

Devenant aujourd’hui Ministre délégué chargé du Logement auprès du Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Patrice Vergriete aura l’occasion de se concentrer pleinement sur ce portefeuille séparé de celui de la Ville. Ce retour à un ministère de plein exercice dédié au logement est d’ailleurs salué par la Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM).

Le nouveau ministre sera notamment chargé de guider et d’accompagner la rénovation énergétique des logements et de trouver des solutions à la tension locative. Il devra également mettre en œuvre les 14 mesures annoncées le 18 juillet visant à lutter contre l’attrition des logements permanents en zones touristiques. Lors de la passation de pouvoir, Patrice Vergriete s’est ainsi dit « prêt à relever ce défi du logement » et à travailler avec «les collectivités locales, les maires, les présidents d’intercommunalité» ainsi qu’avec «les acteurs privés et publics qui concourent à faire de ce droit [au logement] une réalité».

Auparavant, cet ingénieur des ponts, des eaux et des forêts et docteur en aménagement, diplômé de Polytechnique, avait commencé sa carrière à l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique) à la fin des années 1990. Il a dirigé l’Agence d’Urbanisme Flandre-Dunkerque de 2000 à 2008. Il a par la suite travaillé pour le LAATS (Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés de l’École nationale des Ponts et Chaussées), puis au CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable). Il y a réalisé des missions d’évaluation de la garantie des risques locatifs et a suivi la mise en place d’une garantie universelle des loyers.



Un élu local macron-compatible et engagé dans la décarbonation de Dunkerque

Parallèlement, il est devenu, en 2001, adjoint du maire de Dunkerque à la Jeunesse puis aux Sports. Après avoir démissionné de son poste en 2013, il s’est présenté sur une liste concurrente au maire sortant Michel Delabarre en 2014. Devenu maire de Dunkerque, et président de la communauté urbaine, il a occupé ce poste jusqu’à sa nomination hier. Depuis 2020, il était également président de l’association France villes durables qui vise «redéfinir les visions de la ville durable de demain». Il est depuis 2023, le président par intérim de la Fédération Nationale des agences d’urbanisme. Classé divers-gauche, il entretenait une proximité avec Emmanuel Macron, au point qu’un conseiller de l’exécutif avait déclaré en novembre à L’Opinion qu’il était «le genre de profil qu’il nous faut».