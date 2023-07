Pouvoir changer d’assurance emprunteur fait des émules

La sauce prendrait-elle ? Allianz qui vient de publier un premier bilan de la loi Lemoine (*) indique que 20 % des répondants ont déjà changé d’assurance emprunteur. Le nouveau dispositif serait donc particulièrement populaire. Toutefois, 59 % des répondants restent assurés auprès de la banque avec laquelle ils ont souscrit leur prêt immobilier. Ces chiffres montent à 78 % pour les résidences secondaires et 62 % pour les investissements locatifs. Ils sont, cependant, jugés encourageants par Allianz France qui rappelle qu’en mai 2022, 66 % de ses clients étaient assurés auprès de auprès de la banque avec laquelle ils ont souscrit leur prêt immobilier.

Plusieurs facteurs encourageraient les sondés à changer d’assurance emprunteur. 70 % d’entre eux l’effectueraient afin de faire des économies importantes, 44 % pour profiter de démarches simplifiées et 22 % pour bénéficier d’une garantie plus couvrante.

Une application ralentie par le manque d’information ?

Cependant, l’application de la loi Lemoine pourrait aussi être ralentie par le manque d’information des emprunteurs. Ainsi, un tiers des répondants a déclaré ne pas savoir quel est le coût de son assurance emprunteur et un sur dix connaît seulement le montant de son échéance globale mensuelle. Enfin, seuls deux tiers savent qu’ils peuvent changer d’assurance emprunteur dès l’offre de prêt et à tout moment sans avoir besoin d’attendre l'échéance annuelle.

(*) Entrée en vigueur le 1er septembre 2022, la loi Lemoine simplifie le changement d’assurance emprunteur pour les prêts immobiliers à usage d’habitation. Depuis presque un an, les emprunteurs n’ont plus besoin de respecter de préavis ou d’échéance annuelle pour changer d’assurance et, à garanties équivalentes et les banques ne peuvent plus refuser ce changement. La loi devait, ainsi, permettre de libéraliser ce marché dominé par les bancassureurs.