Plus d’un millier de signalements pour dépassement de loyers depuis le début de l’année

La mairie de Paris tape sur la table. Les propriétaires de biens immobiliers parisiens n’ayant pas respecté le plafonnement des loyers devraient rapidement recevoir une lettre de mise en demeure. Cette dernière leur réclamera de rectifier le bail et de rembourser au locataire le trop-versé. Le propriétaire aura alors quatre mois pour répondre, sans quoi il risque une amende pouvant aller jusqu'à 5.000 euros pour un particulier et 15.000 euros pour un professionnel.

A ce jour, la mairie de Paris affirme avoir reçu 1.048 signalements de dépassement de loyer sur 2023 selon une information de la mairie à Franceinfo.

Ce dispositif de plafonnement des loyers a été mis en place depuis le 1ᵉʳ janvier 2023 après une première expérience entre 2015 et 2017 grâce à la loi Alur. Suspendu pour des raisons juridiques, il est désormais de retour afin de limiter l’augmentation des loyers des logements du parc privé. À la location, le loyer proposé est encadré et ne peut pas dépasser un montant plafond au mètre carré qui varie en fonction du quartier, du type de location, du nombre de pièces et de l’époque de construction du logement.