PAP lance la Locathèque en partenariat avec DossierFacile

La plateforme de petites annonces immobilières Particulier à particulier (PAP) a présenté ce jeudi 1er juin son partenariat avec la start up d’Etat DossierFacile, en présence du ministre du Logement Olivier Klein.

Créée en 2018 à l’initiative du Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, DossierFacile est une plateforme digitale qui accompagne les locataires dans leur recherche de logement. En créant leur profil, ils sont invités à déposer les pièces nécessaires pour compléter leur dossier de candidature et bénéficient également de conseils sur les éventuelles aides auxquelles ils peuvent avoir droit. Son dirigeant, l’intrapreneur Arthur Hatchuel, a été chargé de son développement par la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN). Il est revenu lors de la conférence sur la mission DossierFacile de simplifier la relation entre propriétaires et locataires : «Nous avons identifié des besoins à satisfaire des deux côtés. Les locataires ont besoin d’être accompagnés dans la création de leur dossier, car ils se plaignent souvent que les bailleurs et agents immobiliers leur demandent des pièces non autorisées. Ils craignent également le risque d’usurpation d’identité en envoyant des documents d’identité contenant des données sensibles. De leur côté, les propriétaires veulent s’assurer de la complétude des dossiers et de l’authenticité des documents envoyés».

DossierFacile sera à présent déployé sur l’ensemble de la plateforme PAP, de manière optionnelle. Une fois leur dossier complété,la plateforme se chargera d’envoyer automatiquement leur candidature aux annonces correspondant à leur profil et leur critère de recherche, dans un délai de 10 minutes après leur parution. Les propriétaires n’auront alors plus qu’à choisir parmi ce lot de candidatures qualifiées.

Pour la présidente de PAP Corinne Jolly, tout le monde sort gagnant de ce nouveau système: «Les locataires passent énormément de temps sur leur recherche de logement avec une terrible impression d’inefficacité, a-t-elle souligné. 45,4% se plaignent de l’absence de réponses des propriétaires à leurs candidatures et 36,6% que tout est déjà loué. De leur côté, les propriétaires sont débordés de prises de contacts pas toujours qualifiées et surtout, sans les informations nécessaires».

L’automatisation des candidatures vise aussi à mettre tous les locataires sur un même pied d’égalité. «Elle apporte une réactivité nécessaire plus que nécessaire dans ce contexte tendu! a souligné Corinne Jolly. Avec la crise de l’offre, les locataires savent qu’ils doivent être connectés en permanence, suivre les notifications toute la journée, car les biens partent très vite. En moins de deux jours, c’est réglé! Ceux qui ont une activité ou en étude sont pénalisés».

L’option DossierFacile est gratuite pour les locataires et incluse dans le prix de l’annonce pour les propriétaires (15 euros par semaine).