MaPrimeRénov’ : la Défenseure des droits épingle à nouveau l’Anah

Claire Hédon poursuit sa charge contre l’Anah! Jeudi 13 avril, la défenseure des droits a été auditionnée par la Commission sénatoriale d’enquête sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique (voir ci-dessous). Elle a ainsi été invitée à revenir sur les dysfonctionnements de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) qu’elle avait déjà relevé dans son rapport publié en octobre 2022.

Délais de traitements trop longs, défaut d’informations, absence de réponse, nombreux dysfonctionnements techniques…la liste de reproche concernant la plateforme en ligne est longue! Surtout, les bugs techniques de la plateforme ont tôt fait de décourager nombre de ménages de demander MaPrimeRénov’ alors même qu’ils y sont éligibles. «Dans l’attente de la résolution de ces problèmes, certains ménages ont été obligés de souscrire un prêt bancaire pour financer les travaux et payer les artisans, a regretté Claire Hédon devant la Commission. Les usagers les plus précaires pâtissent le plus de ces lacunes alors même que MPR a été créée pour eux».

A l’époque de son rapport, la Défenseure des droits n’avait reçu «que» 500 réclamations portant sur MaPrimeRénov’ (MPR). Depuis, 900 se sont ajoutées à la liste, dont «600 toujours sans réponse», a assuré Claire Hédon. Ce bond ne s’explique pas uniquement par la médiatisation de son rapport. «Nous avons été saisis une deuxième fois par des réclamants qui avaient fini par recevoir une réponse de l’Anah mais qui ne résolvait pas leur problème», a assuré Claire Hédon. Elle a également insisté sur la limite de son organisme: «Malgré nos relances régulières à l’Anah, des problèmes persistent pour plusieurs dossiers dont nous nous sommes saisis», a-t-elle indiqué.

L’Agence n’est pourtant pas restée (totalement) les bras croisés. Le 10 janvier dernier, elle s’est fendue d’un courrier réponse à Claire Hédon, sur ses critiques et les cinq recommandations qu’elle avait émise dans son rapport.

Afin d’améliorer l’accompagnement et la qualité de l’information, l’Anah dit avoir mis en place un service dédié à la relation avec les usagers. «Un travail d’amélioration de la documentation de l’agence est en cours», a également révélé Claire Hédon, qui l’a toutefois jugé insuffisant. L’Anah a justifié les délais de traitement longs en parlant de «dossiers complexes et anciens», qui bénéficieraient d’un double accompagnement (sur la plateforme et par téléphone).

En revanche, l’Agence a émis une fin de non-recevoir à la Défenseure des droits concernant sa recommandation de développer une procédure alternative au 100% digital. Une décision que Claire Hédon dit «regretter». «De manière générale, les problèmes informatiques existeront toujours et donc il faudra pouvoir joindre quelqu’un par téléphone», a-t-elle expliqué.

Le rapport annuel de la Défenseure des droits doit être publié cette semaine.

Lancée le 25 janvier dernier à l'initiative du groupe Écologiste ‑ Solidarité et Territoires, la Commission sénatoriale d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique vise à «comprendre pourquoi la France ne parvient pas à atteindre ses objectifs en matière de rénovation énergétique et de proposer des solutions pour y remédier», comme l'indique le site du Sénat. La Commission est présidée par Dominique Estrosi Sassone et regroupe des sénateurs de presque tous les bords (Républicains, Socialistes, Centristes, Communistes, Indépendants). La conclusion des travaux devrait être présentée cet été.