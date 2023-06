Le Sénat rejette le plafonnement de l’IRL et ILC

Le résultat n’est pas surprenant: ce sera non! Mercredi 7 juin, le Sénat a rejeté la proposition de loi (PPL) du député Renaissance Thomas Cazenave, visant à prolonger le plafonnement à 3,5% jusqu’à mars 2024 (1). Cette limite a été instaurée par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (n°2022‑1158) et devait se terminer cet été.

Les sénateurs ont suivi l’avis négatif de la Commission des affaires économiques de la Chambre. Sa présidente, Sophie Primas (sénatrice des Yvelines; Les Républicains) et sa rapporteur Dominique Estrosi Sassone (sénatrice des Alpes-Maritimes; Les Républicains) critiquent à la fois la méthode que le fond du texte.

Sur l’approche, elles disent faire un «quintuple constat d’impréparation, de précipitation, d’absence évaluation, de manque de concertation et de non-accompagnement financier des mesures édictées», comme il est écrit dans leur rapport. La proposition de loi n’a été déposée que le 23 mai à l’Assemblée nationale, pour un examen en commission des affaires économiques la semaine suivante et par la Commission du Sénat sept jours plus tard (pour une lecture en séance publique le 7 juin). Un délai serré, rendant impossible l’organisation «d’auditions et une véritable consultation des différentes parties prenantes», estiment Sophie Primas et Dominique Estrosi Sassone.

En recourant à une PPL portée par les députés de la majorité, elles accusent l’exécutif de se défausser. « En choisissant de passer par le faux-nez d’une proposition de loi, le gouvernement se dispense en outre de toute étude d’impact », écrivent-elles. Et ce alors même qu’il aurait pu anticiper la fin du dispositif puisque sa date était déjà connue.

A noter également que la PPL ne s’accompagne pas d’une augmentation des Aides personnelles au logement (APL) comme la loi pouvoir d’achat l’avait fait. La mesure ne pèse donc pas sur les finances publiques.

Pour le reste, les arguments de la Commission portent sur le principe même de l’encadrement de la révision des loyers. Elle regrette le choix de laisser les propriétaires porter seuls l’augmentation de leurs coûts et l’inflation, sans pouvoir la répercuter sur leurs loyers.

Au-delà de la question de la rentabilité, elle s’inquiète du message envoyé aux bailleurs privés alors même que le gouvernement tente de les convaincre de ne pas céder aux sirènes de la location touristique de courte durée.

Suite au rejet du texte par le Sénat, une Commission mixte paritaire regroupant députés et sénateurs doit à présent être mise en place pour tenter de trouver un accord entre les deux Chambres.