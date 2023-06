Le CCSF favorable à l’application du taux d’usure des crédits à la consommation pour les copropriétés

Le Comité a émis un avis positif sur la mesure du HCSF visant à appliquer aux prêts contractés par des copropriétés les taux d’usure des crédits à la consommation et non plus ceux des crédits immobiliers.













Nessim

Deal accepté. Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF), réunit le 20 juin dernier, a émis un avis positif sur la proposition du Haut conseil à la stabilité financière (HCSF) de modifier la catégorie d’usure applicable aux prêts collectifs contractés par les copropriétés. Il avait été saisi pour avis par la direction générale du Trésor sur le projet d’arrêté précisant les modalités de ce changement décidé par le HCSF. Suite à sa réunion du 13 juin dernier, le Haut Conseil avait annoncé vouloir désormais soumettre les prêts collectifs contractés par les copropriétés aux taux d’usure des crédits à la consommation, et non plus ceux des crédits à l’habitat. Le CCSF a accueilli favorablement cette proposition de Bercy qui, « s’inscrit dans le prolongement de la réforme initiée en 2020, et vise tant à favoriser l’accès au crédit des copropriétaires qu’à faciliter la réalisation des travaux de rénovation énergétique ».

