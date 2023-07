Le budget de Ma Prime Renov sera porté à 4 milliards d’euros en 2024

1,5 milliard d’euros de plus pour MaPrimeRénov’ !

Lors du Conseil national de la transition énergétique tenu ce mercredi 12 juillet, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé que le budget du dispositif phare de la transition énergétique des logements passera à 4 milliards d’euros en 2024.

Comparant avec l’enveloppe de 2,5 milliards d’euros de cette année, la cheffe du gouvernement a souligné une augmentation «sans précédent».

Créée en 2020, MaPrimeRénov’ a déjà bénéficié à 1,5 million de logements d’après le rapport de la Cour des comptes sur la politique du logement La Première ministre a annoncé que la mesure sera détaillée dans le projet de loi de finance pour 2024.

Le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur les politiques publiques en matière de rénovation énergétique des logements, présenté le 29 juin dernier, proposait déjà d’augmenter le budget du dispositif à 4,5 milliards d’euros par an. La Cour des comptes avait toutefois souligné que l’efficience de la mesure pourrait être améliorée en encourageant des rénovations globales plus performantes et donc en réduisant au maximum le reste à charge dans le cas de travaux lourds. Selon la juridiction, le dispositif demeure, pour l’instant, peu adapté aux copropriétés.