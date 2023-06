Immobilier: la Fnaim anticipe une année noire

Cette fois, la bamboche est bien finie. En crise depuis plusieurs mois, le marché immobilier donne des sueurs froides aux professionnels du secteur. Le ralentissement de la production du crédit à l’habitat paralyse tous les segments, neufs comme anciens, accession comme location. En première ligne, les agents immobiliers témoignent de leurs difficultés à obtenir des mandats et à conclure des ventes. Ces dernières sont justement en chute libre.

Les ventes pourraient plonger à 950.000 sur un an

Sur douze mois glissants, le nombre de ventes tombe à 1 million en mars 2023, son plus bas niveau février 2021 selon la Fédération nationale des agents immobiliers (Fnaim). Elle prévoit que les ventes sur un an chutent à 950.000 cette année, soit son niveau le plus bas depuis sept ans. «Cela représente plus de 150 000 transactions en moins par rapport à l’année 2022, et constituerait la 2èmeplus forte baisse des cinquante dernières années, a appuyé son président Loïc Cantin lors d’une conférence de presse présentant les chiffres semestriels du marché. La crise sera plus dure que celle des années 90 car au moins à cette époque, on avait du stock et pas d’inflation».

Cette année noire suit deux millésimes très positifs: 1,2 millions de vente en 2021 et 1,1 l’année dernière.

Les prix en décélération: +2,9% sur un an, -1% sur le dernier trimestre

Ils ne baissent pas encore tout à fait, mais leur hausse s’est très fortement ralentie. Les prix des logements ont pris 2,9% de hausse sur un an, contre +6,3% en juin 2022. Sur les trois derniers mois, il sont néanmoins bel et bien en repli de 1%.«Nous prévoyons une poursuite de cette dégradation dans les semaines et mois à venir. Sur l’ensemble de l’année 2023, les prix devraient connaitre une baisse d’environ 5%... ce qui représenterait une baisse réelle de presque 10% conjuguée à l’inflation!», a souligné Loïc Cantin.

Source : Fnaim

Des faillites d’agences en hausse

Loïc Cantin s’est aussi dit très inquiet pour l’avenir des agences immobilières. Les défaillance seraient déjà en hausse, corrélées à la remontée des taux d’intérêt. «Nous nous préparons à une correction brutale dans les mois à venir car l’activité du marché sera insuffisante pour maintenir tous les derniers entrants», a-t-il souligné. Il devrait être reçu prochainement par le Ministre de l’Economie Bruno Le Maire, afin de plaider la cause de la profession.

Le président de la Fnaimest également revenu sur le rapport de l’Autorité de la concurrence qui a étrillé les niveaux de commissions des entremetteurs immobiliers français par rapport aux voisins européens. Il précise avoir lui-même été auditionné par l’Autorité auprès de qui il a pu exposer son regard. «Le marché immobilier est dans un état de parfaite concurrence. Acheteurs et vendeurs disposent d’un large panel d’options pour leurs projets, mais 75% des ventes sont intermédiées en France, avec un haut niveau de satisfaction», a appuyé Loïc Cantinlors de la conférence de presse, dénonçant au passage un «rapport à charge» et «une volonté de nuireà [la] profession».