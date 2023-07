Dominique Estrosi-Sassone: «Les banques ont un rôle à jouer dans la rénovation»

Quel est le bilan du rapport que vous portez ?

Les politiques publiques en matière de rénovation énergétique des logements sont toujours en chantier. Elles ne manquent pas d’ambition, mais de constance et de moyens. L’Etat s’est fixé des objectifs élevés pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, dans le cadre de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC). Mais environ douze ans après les premières politiques publiques, force est de constater que le compte n’y est pas. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, la SNBC a fixé un objectif de 370.000 logements à rénover au niveau BBC chaque année d’ici à 2030 et 700.000 au-delà. La France en est loin : le nombre de ces rénovations n’est pas connu avec précision mais il est compris entre 50.000 et 100.000 seulement.

Cet échec s’explique par plusieurs facteurs. Les ambitions affichées sont parfois un peu hors sol, déconnectées des réalités du terrain, certaines plus incantatoires que réalistes. De plus, les changements incessants de politiques, de réglementations, des dispositifs d’aides, ont ajouté de la confusion et ont pu ralentir nos concitoyens qui souhaitaient se lancer dans des travaux de rénovation. Tous ces revirements s’ajoutent à un reste à charge parfois trop élevé pour les ménages. Ce manque de visibilité et cette complexité ont suscité de l’attentisme chez nos concitoyens.

Aujourd’hui, l’ambition ne suffit plus, il faut passer à la vitesse supérieure. C’est pourquoi nous avons formulé 23 propositions dans notre rapport, que nous avons voulu pragmatiques et applicables rapidement pour une bonne partie.

Comment expliquez-vous cette inconstance alors que tout le monde semble s’accorder sur le besoin ?

En douze ans, les gouvernements se sont succédé, sous différentes couleurs politiques et donc différents marqueurs. Chacun a voulu laisser sa marque, ce qui a généré un manque de visibilité pour les ménages et les professionnels du logement.

Vous évoquez le coût des travaux comme frein, mais vous vous opposez au reste à charge 0. Pourquoi ?

Car c’est un moyen de faire en sorte que nos concitoyens, y compris les plus modestes, s’approprient le sujet de la rénovation énergétique et contribuent à l’effort global. Mais ce reste à charge doit être le plus bas possible pour les revenus modestes et très modestes. Il ne doit pas représenter plus de 30% de la facture. Malgré les aides publiques, il reste encore trop souvent élevé, ce qui les refroidit, effectivement. Pour éviter cela, il faut qu’ils puissent financer leur reste à charge par les banques…

… Des banques qui ne semblent pas jouer le jeu, au regard du faible nombre de Prêts avance rénovation (PAR) et Eco-prêt à taux zéro délivrés. Comment celles que vous avez auditionnées expliquent-elles cet échec ?

Un grand nombre d’entre elles sont pour le moins frileuses à distribuer ces deux types de prêts. Le PAR est un quasi-échec : à ce jour, seules La Banque Postale et le Crédit Mutuel les distribuent. Seulement une centaine de dossiers ont été réalisés. Elles expliquent qu’elles ont d’autres priorités, mais on comprend également que c’est une question de rentabilité et de gestion du risque. C’est peut-être au gouvernement de sensibiliser les banques à cette question, en leur rappelant que la rénovation des logements est un enjeu national s’inscrivant dans une politique publique globale et qu’elles ont un rôle à jouer. Sans cela, les banques ne feront pas d’efforts.

Tous les anciens ministres auditionnés ont convenu que l’instabilité et la complexité des mesures ont créé un manque de visibilité Dominique Estrosi-Sassone

Lors de la présentation du rapport, vous disiez qu’il n’était plus temps de remettre en question le calendrier de la loi Climat et résilience. Or, face aux nombreuses entraves aux parcours de rénovation des ménages que relève notamment votre rapport, ne met-elle pas la charrue avant les bœufs ?

La question s’est posée dès le début des discussions sur le texte dont j’ai été rapporteur au Sénat sur le volet logement. Nous avions proposé un autre calendrier, plus réaliste, plus souple, mais qui n’a pas été adopté par l’Assemblée nationale. Nous avons ensuite dû trouver des compromis sur plusieurs points avec les députés en Commission mixte paritaire. Deux ans après le vote de la loi, nous n’avons pas voulu ajouter de la confusion à la confusion en proposant un nouveau calendrier. Nous ne sommes même pas certains que celui adopté sera tenable, alors le modifier aujourd’hui… C’est justement l’inconstance et le manque de visibilité qui ont rendu inefficaces les politiques publiques portant sur la rénovation des logements !

Lors de la présentation du rapport, vous disiez qu’il n’était plus temps de remettre en question le calendrier de la loi Climat et résilience. En pleine crise immobilière, les appels à un moratoire se multiplient…

Il est vrai que l’échéance de 2025 se rapproche [début de l’interdiction de louer les logements classés G au niveau de leur DPE, NDLR]. On voit déjà un certain nombre de biens être mis en vente plutôt que rénovés. Le risque est encore plus grand qu’ils sortent de la location traditionnelle pour être loués en location de courte durée, non concernée par la loi Climat et résilience. Sur ce point, la balle est dans le camp du gouvernement. Nous n’avons cessé de prévenir qu’il y avait un trou dans la raquette !

La location touristique met déjà plusieurs territoires sous tension. Son attractivité pour les bailleurs est compréhensible : elle offre un meilleur rendement et évite les inconvénients de la location longue durée. En octobre dernier, le ministre du Logement Olivier Klein prenait publiquement conscience de cette carence et affirmait qu’il fallait la corriger. Un véhicule législatif est bien apparu en mai à l’Assemblée nationale. Porté par des députés, il visait à étendre les obligations de la loi Climat et résilience à la location courte durée. Mais il a été retiré de l’ordre du jour et devrait être réinscrit en octobre. Avec le renouvellement partiel du Sénat en octobre, et sous réserve du vote du texte, cela amène à une entrée en application au mieux début 2024. Dans le meilleur des cas, nous aurons donc perdu une quinzaine de mois !

Vous avez justement auditionné des membres de l’exécutif, anciens ou encore en poste. Qu’est-il ressorti de leurs auditions ?

S’ils ont défendu les choix de politiques publiques lorsqu’ils étaient aux responsabilités, tous les anciens ministres ont convenu que l’instabilité et la complexité des mesures avaient créé un manque de visibilité, menant aux mauvais chiffres d’aujourd’hui, surtout ceux concernant les rénovations globales. Les membres du gouvernement actuel ont, eux, voulu souligner l’accélération de la rénovation, ce que montre effectivement notre rapport. Mais nous alertons sur un point : si on peut effectivement observer une massification des travaux, surtout sur les deux dernières années, il s’agit avant tout de travaux par geste. Les rénovations globales ne concernent que 10 % des demandes de MaPrimeRénov’.

Avec, de plus, des incertitudes quant à l’efficacité des travaux…

Effectivement, un rapport de l’Ademe (Agence de la transition écologique, NDLR) de 2020 pointait le fait que dans le cadre des Certificats d’économie d’énergie, les gains réels ne représentaient vraisemblablement que 59 % des gains théoriques. Les résultats de l’étude lancée début 2023 par l’Observatoire national de la rénovation énergétique (ONRE), qui exploitera les données réelles des compteurs intelligents d’un million de ménages, sont donc très attendus.

Comment éviter les revirements des politiques publiques ?

Il faut une stratégie claire, ambitieuse et solidaire. Ce sont les trois points qui ont guidé l’élaboration de nos 23 propositions. Concrètement, les dispositifs d’aide doivent être stabilisés. Par exemple, le service d’accompagnement des particuliers à la rénovation a changé cinq fois de nom et deux fois de mode de financement ces dernières années ! Tout le monde s’accorde à dire aujourd’hui que MaPrimeRénov’ est un vrai succès : en 2021 et 2022, elle a enregistré 650.000 demandes. Mais il faut arrêter de la complexifier ! Ses détails et conditions d’octroi changent tous les ans et parfois plus vite encore. Sans oublier les dispositifs annexes MaPrimeRénov’ Sérénité et Copropriété… Bien que ce soit de bonnes idées, ils s’ajoutent à des aides déjà existantes et brouillent encore un peu plus le paysage.

Pour autant, certains aménagements doivent être apportés à MaPrimeRénov’. Au-delà d’augmenter son budget à 4,5 milliards d’euros dès l’année prochaine, nous proposons de revenir sur cette numérisation excessive qui pénalise tout une partie de la population et notamment la plus âgée. Il faut tolérer le droit à l’erreur comme c’est le cas pour d’autres plateformes gouvernementales. Nous proposons également de s’appuyer davantage sur les collectivités locales, en créant des guichets uniques dans les territoires. Des bureaux avec des personnes capables de répondre aux questions des ménages… Voilà qui peut contribuer à leur redonner confiance et à humaniser un projet qui peut être long et anxiogène !

A l’heure de la fin du « quoi qu’il en coûte », augmenter le budget de MaPrimeRénov’ de 1,5 milliard d’euros est-il vraiment réaliste ?

Oui car nous proposons de financer cette augmentation en renforçant les contrôles et sanctions. Nous voulons porter à dix ans de prison et 1 million d’euros d’amende la peine pour les escrocs qui usurpent, par exemple, la qualité de conseiller France Rénov’ ou le label Reconnu garant de l’environnement (RGE). Il faut accroître les moyens humains de la DGCCRF (1), qui a perdu 1.000 postes depuis 2007 ! Je précise qu’il y a déjà des contrôles aujourd’hui, mais ils ne sont pas coordonnés et cohérents entre l’Agence nationale de l’habitat (Anah), les Certificats d’économie d’énergie et la DGCCRF. Sanctionner plus sévèrement est primordial pour redonner confiance aux ménages. La rénovation énergétique est un domaine propice aux escroqueries. La DGCCRF dit avoir enregistré 10.000 plaintes sur sa plateforme SignalConso à ce sujet.

Vous identifiez un enjeu de formation des diagnostiqueurs. Est-ce à dire que celle actuelle est insuffisante ?

80 % des diagnostiqueurs sont des actifs qui se reconvertissent en milieu de carrière. Ce n’est pas un problème en soi, mais compte tenu de l’importance du DPE dans la stratégie de rénovation du parc de logements, le milieu doit devenir attractif et l’offre de formation viser davantage les générations montantes. Les fédérations de diagnostiqueurs que nous avons entendues ont témoigné de leur envie de voir la formation actuelle renforcée. Elles veulent également que la profession soit davantage encadrée et contrôlée, pour éviter de pâtir des dérives d’une petite minorité.

Vous insistez sur la « neutralité des accompagnateurs Rénov ». Que craignez-vous ?

Le dispositif est en cours de déploiement, mais nous attendons toujours des précisions sur son exacte mission : conseil, assistance administrative, maîtrise d’œuvre. L’objectif est d’accompagner les ménages dans leur parcours de rénovation et de leur éviter les escroqueries. Les collectivités locales souhaitent savoir comme ce nouvel acteur s’intégrera dans l’existant. De plus, étant ouvert au secteur privé, il pourrait attirer des personnes étrangères aux métiers de la rénovation énergétique, sans les compétences nécessaires pour guider efficacement les ménages. Sans oublier le risque de fraude : sans contrôle suffisant, on peut craindre la création d’ententes entre l’accompagnateur et une entreprise.

60.000 entreprises du bâtiment seulement labellisées RGE… est-ce un échec ?

Ce label est important dans le parcours des travaux car il désigne les sociétés compétentes pour procéder aux opérations de rénovation donnant droit à des aides publiques. Or, ce label est de plus en plus contesté. Les professionnels l’estiment trop complexe. Il impose les mêmes obligations à une entreprise artisanale et à une multinationale : un seul référent formé et cinq chantiers à contrôler, ce qui peut être trop pour l’une et rien pour l’autre. Beaucoup d’entreprises l’ont abandonné car leurs clients ne peuvent prétendre à une aide significative jugée d’ailleurs trop complexe à obtenir.

Pour remédier à cela, nous proposons de l’adapter, en permettant son attribution sur chantier aux petites entreprises qui réalisent les travaux de rénovation énergétique sous réserve d’un contrôle a posteriori, type Consuel (Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité, NDLR).

Quelle suite à votre rapport et quelles propositions souhaitez-vous voir mises en œuvre en premier ?

La plupart de nos propositions sont applicables immédiatement. Nous avons plusieurs options pour les intégrer. Nous pourrons recourir aux véhicules législatifs portés par l’exécutif par exemple. Je pense notamment au projet de loi de finances 2024, qui sera discuté à la rentrée via des amendements. La loi de programmation sur l’énergie pourra également être un vecteur idoine. Enfin, nous pourrons reprendre éventuellement bon nombre de nos propositions dans une proposition de loi début 2024. ■

(1) Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

SON PARCOURS

Titulaire d’une maîtrise de droit obtenue à l’université de Nice-Sophia-Antipolis, Dominique Estrosi-Sassone a occupé plusieurs mandats dans la fonction publique territoriale.

Elle est notamment élue au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2004, puis figure en 2008 sur la liste du maire de Nice, Christian Estrosi. Elle deviendra sa déléguée à la politique de la ville, au logement et à la lutte contre les discriminations, un périmètre qu’elle conservera plus ou moins lors de leur second mandat six ans plus tard.

Dominique Estrosi-Sassone est entrée au Sénat en 2014, après avoir remporté le département des Alpes-Maritimes (06) et mené la liste UMP-UDI, puis est réélue en 2020. Elle est vice-présidente de la commission des Affaires économiques, elle a également été rapporteur du volet logement de la loi Climat et résilience pour le Sénat.

Quelques chiffres :

174 personnes entendues au cours de 21 réunions plénières et plus de 66 heures d’auditions

37 millions de logements en France

5,2 millions de passoires F et G (soit 17 % du parc)

5,6 millions de ménages souffrent de précarité énergétique