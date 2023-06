Crise du logement: le gouvernement sonne la mobilisation générale

Ce n’était ni une fin, ni un début. Plutôt une «première étape».

La Première ministre Elisabeth Borne et le ministre du Logement Olivier Klein, étaient réunis ce lundi 05 juin à la Maison de l’Architecture à Paris, pour conclure le Conseil national de la refondation (CNR) portant sur le logement. De premières mesures ayant déjà été présentées à la presse la veille, il s’agissait avant tout d’apporter quelques précisions à la centaine de professionnels du secteur réunis pour l’occaison.

En préambule de la conférence, Olivier Klein a tenu à préciser que le CNR, lancé en novembre dernier, n’était «ni un commencement, ni un aboutissement». Il a déjà donné rendez-vous aux différentes filières immobilières dans les prochains mois pour des précisions sur plusieurs chantiers qui seront lancés prochainement. Après avoir rappelé «ce qui a été fait depuis le début du précédent quinquennat», il a souligné l’impact de la crise du logement sur les réflexions des participants du CNR et du changement de contexte. «Nous sommes entrés dans l’ère de l’argent public rare. Mais on ne règlera pas cette crise multi factorielle par plus de dépenses d’Etat», a-t-il appuyé. «Nous partageons tous un sentiment d’urgence face à la crise du logement qui a percuté le CNR de plein fouet. Nous avons retenu 19 des propositions qui sont sorties des groupes de travail. Toutes ne pourront pas être mises en œuvre. Qui pourrait croire que l’état des finances publiques le permette?», a-t-il fait mine de s’interroger, tentant de déminer les critiques du marché suite aux premières mesures annoncées.

Intervenant après les bilans des co-rapporteurs des trois groupes de travail et des deux co-rapporteurs du CNR Logement, la Première ministre Elisabeth Borne a évoqué le défi de «construire rapidement davantage de logements» en «restant fidèles à l’impératif de transition écologique». «Atteindre ces objectifs impose une mobilisation collective. Nous savons toutes et tous qu’il n’y a pas de mesure magique, seule et unique, qui permettrait de débloquer la situation. État, collectivités, bailleurs sociaux, promoteurs, architectes, secteur bancaire et entreprises du bâtiment : chacun doit participer et agir dans le même sens», a-t-elle prévenu.

Dans la foulée, elle a apporté des précisions à certaines des annonces déjà présentées à la presse la veille. Si elle n’a pas évoqué l’assouplissement des conditions d’octroi de crédit du Haut conseil de stabilité financière (HCSF), elle a confirmé vouloir faciliter l’accès des ménages au crédit immobilier en prolongeant la mensualisation du taux d’usure jusqu’à la fin de l’année.

La prolongation du Prêt à taux zéro (PTZ) et son recentrage sur le collectif neuf en zones tendues (et ancien sous conditions de rénovation en zones détendues) a déjà fait couler beaucoup d’encre. Les contours de ce nouveau PTZ devront être détaillés dans la prochaine loi de finances et représenter un effort de 600 millions d’euros par an. A noter également qu’une révision du zonage devrait avoir lieu cette année, avant une refonte en profondeur en 2024. Davantage de villes devraient donc entrer dans la catégorie des zones tendues, faisant potentiellement augmenter le nombre de ménages éligibles…du moins géographiquement. Interrogé par la rédaction sur ces évolutions, le ministre Olivier Klein a précisé que les plafonds de revenus ne seront pas revus.

Revenant sur la fin du Pinel, Elisabeth Borne a confirmé la remise à plat de la fiscalité du locatif. Elle en a dénoncé la complexité, alors même que « la frontière entre les différents types de location est souvent ténue» et que le système «avantage les locations meublées, souvent de courte durée». «J’ai demandé aux ministres en charge, d’étudier les manières dont nous pouvons remettre à plat la fiscalité des locations», a-t-elle annoncé. Interrogé sur le sujet,Olivier Klein a confirmé qu’aucun dispositif n’était «pour l’instant» prévu en remplacement du Pinel. De même, l’idée d’un statut de «bailleur privé», fortement poussée par les professionnels de l’immobilier, n’a pas été retenue parmi les 19 propositions qui seront adressées au Président de la République.

Les quelques précisions apportées par Elisabeth Borne et Olivier Klein devraient donner du grain à moudre aux professionnels de l’immobilier qui se réunissent mardi 06 juin aux Assises du Logement. Le ministre y fera d’ailleurs une intervention…En forme de service après-vente?