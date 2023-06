CNR logement: les premières réactions du marché plutôt fraîches

Olivier Lendrevie, président de Cafpi

Les mesures concernant le financement restent encore assez floues. J’attends la prochaine réunion du Haut conseil de stabilité financière (HCSF) pour y voir plus clair sur un éventuel assouplissement de ses recommandations.

La mensualisation du taux d’usure jusqu’à la fin de l’année est un soulagement, mais paraissait surtout inévitable. Je continue à plaider pour une refonte en profondeur de sa méthode de calcul afin d’éviter que le blocage de 2022 ne se reproduise. Il faudra bien y passer un jour! D’autant qu’il y a d’autres points à revoir, comme les taux d’usure applicables pour les prêts à la consommation…

Quant à la prolongation du PTZ jusqu’en 2027, il n’y a pas de quoi se réjouir étant donné qu’il sera recentré et donc encore plus difficile à obtenir que maintenant. Depuis 2019, son volume a diminué de 30%, notamment parce que les plafonds de revenus ne sont plus indexés depuis 2016.

Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer

Coté financement, pour l’instant, il n’y a que peu de solutions apportées au problème du manque d’offres bancaires. La poursuite de la révision mensuelle du taux d’usure est une bonne nouvelle qui va permettre d’éviter un nouveau blocage des crédits comme cela a été le cas il y a un an, mais cela ne suffira pas. Il faut réinciter les banques à prêter. Nous attendons donc les mesures d’assouplissement des critères du HCSF le 13 juin, tout en sachant qu’il n’y aura pas de miracles: les banques n’utilisent actuellement même pas totalement leur marge de flexibilité et se fixent elles-mêmes leurs propres critères d’octroi de prêt en limitant le risque au maximum, compte tenu de la faible rentabilité de l’activité de crédit actuellement. Espérons qu’avec des taux de crédit à plus de 4 %, elles soient de retour sur le marché pour financer les Français dont l’attrait pour l’immobilier ne se dément pas et pour qui se loger est un besoin!

Cécile Roquelaure, directrice des études d’Empruntis

Le «quoi qu’il en coute» n’est pas passé par l’immobilier et cela n’est pas près d’arriver !Des premières annonces ont été faites et elles témoignent d’une imperturbable constance de la politique du logement en France. Espérons qu’elles seront complétées lors de la restitution du CNR cet après-midi. A défaut, il faut souhaiter que les parlementaires s’emparent du sujet… Car la déception des acteurs est grande. (...)Côté investissement locatif, les annonces confirment qu’il ne sera pas relancé d’autant que la fin du Pinel est confirmée pour fin 2024: en même temps la nouvelle version était déjà la chronique d’une mort annoncée… On ne peut que déplorer ce manque de volonté pour favoriser l’investissement locatif sur un marché où les tensions sont de plus en plus fortes.

Plus globalement, les premières annonces faites ne présentent aucun moyen de libérer du foncier ni de favoriser la relance de la promotion, ou une volonté de calmer le jeu sur la rénovation et son calendrier si mal «tombé». La politique qui vise à réduire la demande plutôt qu’à soutenir l’offre a débuté avec les recommandations du HCSF il y a déjà plus de 3 ans et alors même que la situation s’est fortement détériorée, elle reste le choix des autorités…

Romain Villain, directeur général de Heero

Les annonces du CNR témoignent de la volonté du gouvernement de rénover plus vite et plus efficacement, avec un objectif de 200 000 logements rénovés en 2024, contre 70 000 par an actuellement. On peut craindre que cet objectif ne soit qu’un énième effet d’annonce. En effet, sans un vrai accompagnement pour la réalisation des travaux et le financement de ceux-ci, cet objectif sera difficilement atteignable. Actuellement, le reste-à-charge après obtention des aides est de 85 % du montant des travaux, ce qui est un vrai frein à la rénovation globale. Simplifier et relancer le Prêt Avance Rénovation est une bonne option, à condition que davantage de banques le proposent et qu’il soit accessible à un plus large public et pas uniquement aux ménages modestes… Par ailleurs, la problématique du manque d’artisans RGE - qui ne représentent que 5 % des entreprises de rénovation - n’a pas non plus été abordée, alors qu’ils sont un maillon indispensable de la chaine et la condition sine qua none pour toucher la quasi-totalité des aides à la rénovation.

Et que dire de la simplification attendue des dispositifs CEE et MaPrimeRénov? Nous attendons surtout des améliorations notables pour fluidifier le parcours du propriétaire.

Brice Cardi, président de l’Adresse

Tout ça pour ça… Ces premières annonces sont globalement décevantes… Elles n’apportent pas de solutions pour dégripper le marché. Il est certain que les taux d’usure vont continuer à augmenter et dans leur sillage, les taux de crédit, avec à la clé une poursuite de la chute de la capacité d’emprunt des potentiels acheteurs, dans des proportions bien plus grandes que la baisse des prix. Le PTZ est un bon coup de pouce pour aider les primo-accédants mais il ne doit pas se limiter aux zones tendues! Il est certain que nous allons