Un poids lourd de la donnée

En août prochain, le fonds EDR Fund Big Data d’Edmond de Rothschild Asset Management (Edram) fêtera ses huit ans. Avec des chiffres insolents : depuis son lancement en 2015, il est devenu un des produits phares d’Edram. Au point de peser désormais un peu plus de 1,5 milliard d’euros. « On se disait au départ que si l’on atteignait les 200 millions, on serait contents, sourit son co-gérant Jacques-Aurélien Marcireau. Mais on a très vite pris conscience du potentiel de création de valeur de la donnée. »

Avec son binôme Xiadong Bao, il affiche une performance depuis la création du fonds de 143,69 % nette de frais (12,71 % annualisée). Leur indice de référence, le MSCI World, est derrière avec un honorable 105,44 %. Le fonds s’est plutôt bien remis du Covid, malgré un plus bas à -17 % au début du premier confinement. Rien que depuis le début de l’année, il est en hausse de près de 11 %, malgré un coup de froid sur la première quinzaine de mars causé par les faillites des banques américaines. Quinze jours pendant lesquels les gérants serreront les dents, sans arbitrer. « Nous n’avions aucun des acteurs au cœur du cyclone en portefeuille mais nous avons souffert à cause des banques européennes, elles-mêmes affectées par ricochet », explique Jacques-Aurélien Marcireau.

EDR Fund Big Data est un fonds actions thématiques cherchant à capter le potentiel du marché de la donnée. La stratégie tourne autour de trois axes : utilisation, infrastructures & stockage, analyse & modélisation. Une thématique qui ouvre la porte à plusieurs tendances, parfois bien passagères. Charge donc aux gérants de trier le bon grain de l’ivraie et de défendre leurs convictions. Comme leur scepticisme sur la blockchain et le métavers.

« La richesse de l’IA ne se résume pas à ChatGPT »

Sur le premier, Jacques-Aurélien Marcireau se dit encore en attente d’un « cas d’usage au niveau industriel » et d’études prouvant « l’innovation de rupture ». Quant au métavers… il lui aura fallu résister à un très fort engouement de la place financière. En 2022, Cerulli Associates dénombrait en Europe une douzaine de fonds et d’ETF (exchange-traded funds) cotés, issus de grandes maisons (BlackRock, Candriam, AllianzGI, Axa IM…). Passée l’euphorie, leurs encours ont fondu de 2 millions entre novembre 2022 et janvier 2023 (98 millions d’euros). Certains expliquent cette baisse par les déconvenues des cryptomonnaies.. D’autres accusent les sociétés de gestion d’avoir tenté un coup marketing, incrustant au forceps des valeurs tech dans leurs portefeuilles... alors même qu’elles ont souffert en 2022. Le Nasdaq 100, l’indice qui regroupe les plus grandes entreprises technologiques cotées à New York, a replié de 33 % sur l’ensemble de l’année. « En 2022, notre approche n’a pas changé, commente Jacques-Aurélien Marcireau. Nous sommes restés sélectifs en termes de valorisation et sous-exposés aux Gafam, tandis que les utilisateurs de données, dans les services énergétiques et le secteur financier, ont été de puissants moteurs de performance. Nous avons également bénéficié de trois OPA dans le secteur des logiciels. »

Le boom de l’intelligence artificielle (IA), dopé par l’arrivée de ChatGPT, a participé au rebond des valeurs tech. Mais le secteur, bien que nouveau dans nos conversations, est en développement depuis déjà de nombreuses années. « Toute l’attention est portée sur le large learning model, mais la richesse de l’IA ne se résume pas à ChatGPT ! », appuie Jacques-Aurélien Marcireau, convaincu de l’impact à venir de l’IA sur notre société. Il a ainsi glissé Nvidia, fabricant de processeurs graphiques, en portefeuille dès 2015. Sa valorisation boursière est en croissance quasi constante depuis octobre dernier et vaut maintenant près de 961 milliards de dollars. A l’inverse, les gérants d’EDR se sont très fortement allégés en mai sur Microsoft, malgré les 11 milliards d’euros que le géant tech a investis depuis 2019 dans OpenAI, la maison mère de ChatGPT. La raison ? Le « fossé » qu’ils voient entre « les capacités de la R&D de Microsoft et sa perception par le public », justifie Jacques-Aurélien Marcireau.