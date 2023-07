Observatoire Nortia : les CGP sont restés sereins fin 2022

Alors, récession ou pas récession ? Si l’on en juge par la collecte et les mouvements d’arbitrage de plus de 1200 conseillers en gestion de patrimoine (CGP) actifs de Nortia au cours du dernier trimestre 2022, l’Observatoire pointe une relative sérénité de la part des professionnels du patrimoine. C’est particulièrement vrai dans le domaine de l’assurance-vie. En matière d’activité, les unités de compte ont ainsi capté, en collecte brute, 63% des volumes, les sommes investies sur le fonds euro ressortant à 37%.

, Attention toutefois au trompe l’œil. Parmi les UC les plus en vue, les supports immobiliers ont été nettement privilégiées par les investisseurs en recevant 32,5% des versements. « L’offre en SC / SCI reste la plus populaire, avec notamment le lancement de plusieurs produits diversifiés et complémentaires », précise l’observatoire.

, En ce qui concerne les grandes classes d’actifs, on notera que la tendance s’est inversée pour l’obligataire. Après un point bas au cours du troisième trimestre, la classe d’actifs a attiré 5,50% des versements. Avec sans doute une explication liée à la hausse des taux et à la multiplication de nombreux fonds à échéance. Quant à la la collecte sur les fonds actions, elle a touché un point bas sur l’année à près de 6% des versements effectués. Dans le détail, les fonds actions internationales et les fonds actions sectorielles ont le plus attiré.

, Pour les compte-titres, le quatrième trimestre de 2022 aura été la période où les volumes auront été les plus importants, indique l’observatoire. La dynamique de collecte s’est surtout poursuivi sur les produits structurés. «La corrélation entre le niveau des marchés financiers sur l’année et les volumes observés est grande», détaille Nortia.

, Sur la partie OPCVM, le dernier trimestre aura marqué le retour au premier plan des fonds obligataires datés en termes de volumes. Sur la poche actions des allocations en compte-titres, le volume est désormais similaire à celui observé sur la partie obligataire (8,26% pour le 4e trimestre) », relève l’Observatoire. A noter enfin un retour perceptible des fonds monétaires au sein de poches de diversification.