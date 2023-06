Les nouveaux fonds de la semaine #38

Alma lance un deuxième fonds avec Recurrent

, La plateforme de fonds Ucits Alma Capital s’est associée avec la société de gestion américaine Recurrent Investment Advisors pour lancer une stratégie sur les infrastructures nécessaires au secteur de l’énergie.

, L’Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund sera investi dans des actions d’entreprises d’infrastructures et d’énergies spécialisées dans le transport de pétrole et de gaz. Le fonds Ucits de droit luxembourgeois sera co-géré par Mark Laskin et Brad Olsen, cofondateurs de Recurrent.

, Alma a déjà lancé un fonds en partenariat avec Recurrent, le Alma Recurrent Global Natural Resources. Fondée en 2017 à Houston, Recurrent gère aujourd’hui 575 millions de dollars.

Un homme d’affaires suédois lance un fonds d’investissement alternatif

, Sigvald Harryson, le fondateur de l’entreprise suédoise de technologie environnementale Innoventum, lance un fonds d’investissement alternatif, rapporte Realtid.se. Ce fonds, doté de 100 millions d’euros, consacrera un tiers de ses actifs à Innoventum, un tiers à des investissements dans d’autres entreprises et un tiers à des investissements dans la recherche, notamment dans l’éolien.

, Le fonds est lancé en partenariat avec le professeur et homme d’affaires suisse Leo Brecht et le gérant d’actifs allemand Guido Komatsu.

Deux anciens analystes de Mirabaud lancent leur hedge fund

, Neil Campling et Toby Clothier, qui travaillaient ensemble chez Mirabaud Securities, ont fondé Chameleon Global Capital Management, un hedge fund, au sein de Ronit Capital, rapporte Investment Week. Le fonds aura un fort biais sur les technologies, les médias et les télécommunications, ainsi que sur la macroéconomie. Suivant une approche market neutral, le fonds prendra des positions longues et courtes. Neil Campling et Toby Clothier sont les analystes qui avaient identifié qu’il y avait un problème au sein de Wirecard des années avant sa débâcle.